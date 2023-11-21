İsrail-Hamas anlaşmasının detayları netleşiyor

İsrail ile Hamas arasında sağlanmaya çalışılan ateşkes anlaşması ve rehine takasıyla ilgili yeni açıklamalar geldi.

Hamas lideri İsmail Haniye konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İsrail'le "bir ateşkes anlaşmasına varmaya yakın" olduklarını söyledi. Haniye ayrıca Hamas'ın yanıtının Katarlı arabuluculara iletildiğini açıkladı.

El Cezire televizyonuna konuşan Hamas yetkilisi İssat el Reşik, her iki tarafın da kadın ve çocukları serbest bırakacağını, detaylarınsa müzakerelere arabuluculuk eden Katar tarafından açıklanacağını söyledi. El Reşik, müzakerelerde odaklanılan konular arasında olası ateşkesin süresinin bulunduğunu belirtti.

AB ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alan Hamas ve 7 Ekim'deki saldırılarda yer alan bir diğer Filistinli örgüt İslami Cihad'dan kaynakların AFP'ye verdiği bilgilere göre, her iki grup da ateşkes anlaşmasının şartlarını kabul etti.

Anlaşmanın içeriği

AFP, çatışmaların beş günlüğüne durdurulmasını içeren anlaşma kapsamında 50 ile 100 arasındaki İsrailli ve yabancı rehinenin serbest bırakılacağını, bu kişiler arasında askeri personel bulunmayacağını bildirdi.

Ajans, karşılığında da aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 300 Filistinlinin İsrail'deki cezaevlerinden salıverileceğini belirtti.

Hamas ve İslami Cihad kaynaklarına göre, anlaşma uyarınca 300 TIR gıda ve tıbbi yardımın da Gazze'ye girmesine izin verilecek.

Biden: Artık daha yakınız

ABD Başkanı Joe Bidenda yaptığı açıklamada rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmaya yakın olunduğuna inandığını söyledi. Biden, "Şu an daha önce olduğumuzdan daha yakınız" dedi.

Müzakerelerin "final aşamasında" olduğunu belirten Beyaz Saray, daha fazla detay verip de süreci riske atmak istemediklerini ifade etti.

Katar önceki günkü açıklamasında geriye sadece "pratikteki ve lojistik" konuların kaldığını duyurmuştu. Hamas'ın Katar'da siyasi ofisi bulunuyor. Katar'ın kapalı kapılar ardında İsrail'le de diplomatik bağlantıları olduğu biliniyor.

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısında çoğu sivil, yaklaşık bin 200 kişinin öldürüldüğünü, 240 civarında insanın da rehin alındığını duyurmuştu.

İsrail'in bu tarihten sonra Hamas kontrolündeki Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise çoğu sivil ve çocuk, 13 bin 300'den fazla Filistinli öldürüldü. Altı haftadır İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan su, gıda, ilaç ve yakıt sıkıntısı da giderek büyüyor.