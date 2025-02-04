İsrail, Moldova'da büyükelçilik açtı

Moldova Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Kişinev'de Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile bir araya geldi.

İki bakan, görüşmelerinin ardından düzenlenen törenle İsrail'in Kişinev Büyükelçiliğini açtı.

Popşoi, burada yaptığı açıklamada, Moldova'da yaklaşık 20 bin Yahudi yaşadığına dikkati çekerek, "Bu kesim, toplumun ayrılmaz parçası ve ülkemizin kültürel zenginliğine katkıda bulunuyor." dedi.

Saar ise büyükelçilik sayesinde Moldova ile diplomatik ve siyasi ilişkileri geliştireceklerini ve işbirliğini güçlendireceklerini belirtti.

Moldova ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler

İsrail, eski Sovyetler Birliği'nden ayrılan Moldova'nın bağımsızlığını 1992'de tanıdı. İki ülke arasında diplomatik ilişkiler de aynı yıl kuruldu.

Moldova'nın Tel Aviv Büyükelçiliği 1994'te açıldı. İsrail ise bugüne kadar Moldova ile diplomatik ilişkilerini Kiev'deki büyükelçiliği üzerinden yürütüyordu.