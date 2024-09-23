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İsrail'de 'olağanüstü hal' ilan edildi

İsrail'in sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a yoğun ve şiddetli hava saldırıları devam ederken, Tel Aviv yönetimi 30 Eylül'e kadar olağanüstü hal ilan edilmesini hükümet oturumunda telekonferans oylamasıyla onayladı.

AA
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İsrail'de 'olağanüstü hal' ilan edildi
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İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail hükümetinin genişletilmiş siyasi ve daraltılmış güvenlik kabineleri toplantıları başladı.

İsrail'in gün boyunca hava saldırıları düzenlediği Lübnan'dan roketlerle karşılık verilmesi üzerine, Tel Aviv yönetiminin ülke genelinde olağanüstü hal ilan ettiği bildirildi.

Kabine toplantısında bakanlar, telekonferans yöntemiyle ülke genelinde 30 Eylül'e kadar olağanüstü hal ilan edilmesini kabul etti. Lübnan Hizbullahı ile şiddetlenen çatışmalar karşısında durumun hızla değişmesi halinde olağanüstü halin hükümete daha geniş yetkiler tanıdığı için söz konusu kararın alındığı aktarıldı. Olağanüstü halin, İsrail ordusunun iç cephe komutanlığının yaptığı güvenlik uyarılarıyla ilişkili olmadığı vurgulandı.

Hayfa kentinde saldırı alarmları çaldı

Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle, İsrail'in kuzeyindeki stratejik liman kenti Hayfa'da saldırı alarmları çaldı.

Hayfa'da Lübnan'dan atılan roketler ve İsrail hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzeler nedeniyle gökyüzünde ışık izleri belirdi, güçlü patlamalar meydana geldi.

Bölgede isabet eden bir rokete ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusu Lübnan'da 1100 hedefe havadan saldırdığını duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan içinde Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü 1100 noktaya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Savaş uçaklarının 650 sorti yaptığını aktaran İsrail ordusu, 1400'den fazla bomba atıldığı bilgisini paylaştı.

İsrail ordusunun gün boyunca yoğun ve şiddetli hava saldırıları düzenlediği Lübnan'dan ise ülkeye sabah saatlerinden itibaren gün boyunca en az 200 roket atıldığı bildirildi.

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