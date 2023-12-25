İsrail'in asker kaybı artmaya devam ediyor

İsrail ordusu, 7 Ekim'den beri bombaladığı Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda iki askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 14. Zırhlı Tugay'dan Astsubay Nitai Maizels (30) ile Nahal Tugayı'nın 50. Taburu'ndan Rani Tamir'in (20) Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmada öldürüldüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 156'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 489 İsrail askeri öldürüldü.