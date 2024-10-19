İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in, Lübnan'ın orta kesimi ve güneyine düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da 2 bin 412 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 267 kişi yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nin açıklamasına göre, İsrail güçleri, ülkenin orta kesiminde Beyrut'a giden Cunye Otoyolu'nda seyir halindeki bir araca saldırı düzenledi.
Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in ülkenin güneyindeki Zefta kasabasına düzenlediği saldırıda ise 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
İsrail’den saldırıya ilişkin bir açıklama gelmedi.
8 Ekim 2023'ten bu yana 2 bin 412 kişi hayatını kaybetti
Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 412 kişi öldü, 11 bin 267 kişi yaralandı.