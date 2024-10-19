İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nin açıklamasına göre, İsrail güçleri, ülkenin orta kesiminde Beyrut'a giden Cunye Otoyolu'nda seyir halindeki bir araca saldırı düzenledi.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in ülkenin güneyindeki Zefta kasabasına düzenlediği saldırıda ise 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

İsrail’den saldırıya ilişkin bir açıklama gelmedi.

8 Ekim 2023'ten bu yana 2 bin 412 kişi hayatını kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 412 kişi öldü, 11 bin 267 kişi yaralandı.