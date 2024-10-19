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Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası sonucunda 95 Rus ve 95 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldığı belirtildi.

95 Rus ve 95 Ukraynalı asker serbest bırakıldı

Esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuk girişimleriyle 18 Ekim'de gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, bu kapsamda 95 Rus ve 95 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı aktarıldı.

Serbest bırakılan Rus askerlerin şimdilik Belarus'ta bulundukları, tıbbi ve psikolojik destek sağlandığı anlatılan açıklamada, "Serbest bırakılan tüm askeri personel, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rusya Federasyonu'na ulaştırılacak." ifadesi kullanıldı.

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