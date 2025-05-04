Netanyahu, Azerbaycan ziyaretini erteledi

İsrail Başbakanlık Ofisi, Binyamin Netanyahu’nun 7-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan Azerbaycan ziyaretini ertelediğini duyurdu.

"Azerbaycan ziyareti ileri bir tarihe alınacak"

Yapılan açıklamada "Başbakan Netanyahu, Gazze Şeridi ve Suriye’deki gelişmeler ışığında Azerbaycan ziyaretini ileri bir tarihe erteleme kararı almıştır" denildi.

Netanyahu'nun erteleme kararında güvenlik programı gerekçe gösterildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan Azerbaycan ziyaretini erteledi. İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan Netanyahu, Gazze Şeridi ve Suriye’deki gelişmeler ışığında ve yoğun siyasi ve güvenlik programı nedeniyle, Azerbaycan ziyaretini ileri bir tarihe erteleme kararı almıştır" ifadeleri yer aldı.