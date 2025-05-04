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Mesud Barzani’den Sırrı Süreyya Önder mesajı: Barışın tesisindeki çabaları takdire şayandır

Mesud Barzani TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile ilgili mesajında "Türkiye'de barışın tesisi yönündeki çabaları takdire şayandır" dedi. 

Haber Merkezi
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Mesud Barzani’den Sırrı Süreyya Önder mesajı: Barışın tesisindeki çabaları takdire şayandır
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Kürdistan Demokrat Parti (KDP) Başkanı Mesud Barzani, yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için "Kendisi, yaşamı boyunca siyasi ve barışçıl mücadeleye önemli katkılarda bulunmuştur. Türkiye'de barışın tesisi yönündeki çabaları takdire şayandır" dedi. 

Mesud Barzani'den taziye mesajı

KDP Başkanı Mesud Barzani, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı paylaştı. Önder'in ölüm haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini kaydeden Barzani, "Kendisi, yaşamı boyunca siyasi ve barışçıl mücadeleye önemli katkılarda bulunmuştur. Türkiye'de barışın tesisi yönündeki çabaları takdire şayandır. Yüce Allah’tan merhuma rahmet, yakınlarına sabır ve metanet diliyorum" ifadesini kullandı. 

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