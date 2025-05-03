AK Parti kulislerinde konuşuluyor: PKK fesih kararı bu hafta açıklanabilir

'Terörsüz Türkiye' çağrısıyla başlayan PKK fesih süreci ile ilgili çalışmalar sürerken, AK Parti kulislerinden farklı tahminler gelmeye devam ediyor.

AK Parti kulislerinde beklenti, örgütün merkezi kongresini, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de işaret ettiği 4 Mayıs (yarın) toplayabileceği, fesih kararını da Pazartesi veya Salı günü (5-6 Mayıs) kamuoyuna açıklayacağı yönünde.

PKK'nın kendisini feshettiğini duyuran bildirge bekleniyor

BBC Türkçe'ye konuşan AK Parti kaynakları, örgütün kongre tarihini duyurmasını beklemediklerini, ancak Öcalan'ın çağrısına uygun şekilde PKK'nın kendisini feshettiğini bir sonuç bildirgesiyle kamuoyuna duyurabileceğini ifade ettiler.

Fesihe dönük en güçlü sinyal Ömer Çelik'ten geldi

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sürecin "devlet politikası" haline geldiğini vurgulayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Önümüzdeki günlerde gelişebilecek her olumlu adım, bir sonraki olumlu adımı çağıracaktır" sözleri de fesih kongresine dönük bir mesaj olarak yorumlanıyor.

Bahçeli'nin çağrısında kritik haftaya giriliyor

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla başlayan ve iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak nitelendirdiği yeni çözüm sürecinde kritik haftaya giriliyor.

DEM Parti ve AK Parti'de hazırlıklar başladı

İmralı Heyeti'nin 10 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretiyle ivmelenen sürecin en önemli aşaması olarak görülen PKK'nın fesih kongresiyle ilgili süreçte sona gelindiği belirtiliyor. DEM Parti ve AK Parti'de hazırlıklar, PKK'nın, Öcalan'ın çağrısına uygun şekilde kendisini feshetme kararını duyurmasına göre yapılıyor.

PKK'nın kongresinin tarihi ve yeri açıklanmayacak

Gerek DEM Parti, gerekse AK Parti kaynakları, PKK'nın güvenlik gerekçesiyle kongresinin tarihi ve yeri konusunda kamuoyuna bir açıklama yapılmasını beklemiyor. AK Parti kurmayları, örgütün fesih kongresi ile ilgili birçok aşamanın tamamlandığını ve sadece alınan kararın kamuoyuna duyurulmasının kaldığını ifade ediyorlar.

Kongre sürecine dair hazırlıklar 'Tamam'

Öcalan'ın örgüte yaptığı silah bırakma çağrısının ardından PKK'nın kongresini ne zaman ve nerede toplayacağı bir süredir tartışma konusuydu.

AK Partili üst düzey bir yönetici, PKK'nın Suriye ve Irak'ta birçok yapılanması olduğunu, buralarda kongre sürecine dair hazırlıkların tamamlandığı duyumları aldıklarını söyledi.

Söz konusu yetkili, "Önümüzdeki hafta başı en son yapılacak kongre ile ilgili kararın alınıp ilan edileceğini düşünüyorum. Pazartesi ya da Salı günü bu karar açıklanabilir. Kararın da Öcalan'ın çağrısı doğrultusunda fesih ve silah bırakmayı içermesini bekliyorum" görüşünü dile getirdi.

Kongre Malazgirt'te toplanır mı?

Ankara'da 27 Nisan-Mayıs'ın ilk haftası seçenekleri konuşulurken, MHP lideri Devlet Bahçeli de süreçle ilgili zaman kaybedilmemesini isteyerek, örgütün isterse 4 Mayıs'ta Muş Malazgirt'te kongresini toplaması önerisini dile getirmişti. Ancak DEM Partililer "Malazgirt" önerisini gerçekçi bulmamıştı.

Ömer Çelik: Süreç artık bir devlet politikası

AK Parti kulislerinde PKK'nın kararını hafta başında açıklayacağı konuşulurken, parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, sürecin artık "devlet politikası" haline geldiği açıkladı.

Çelik, örgütün silah bırakması ve kendisini feshetmesinin ardından, "olumlu" adımlar atılacağı mesajını da verdi:

"İmralı'dan yapılan PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakması gerektiğine dair çağrı, terörün tüm illegal ve silahlı unsurlarıyla bitmesine ve terör örgütünün dış odakların 'vekâlet savaşları'nın parçası olmaktan çıkmasına dönük bir aşamaya geçmelidir.

Çelik "Terör örgütünün silah bırakmasına ve kendini feshetmesine dönük olarak önümüzdeki günlerde gelişebilecek her olumlu adım, bir sonraki olumlu adımı çağıracaktır." dedi.

Silah bırakma sonrasına dönük hangi adımlar konuşuluyor?

İktidar, süreçle bağlantılı yasal ve idari düzenlemeler için de PKK'nın kendini feshederek, silah bırakma sonrasına işaret ediyor.

Ancak bu düzenlemelerin "PKK'nın ya da DEM Parti'nin talebinin yerine getirilmesi" olarak yorumlanmaması istenmiyor. Fesih ve silah bırakma sonrasında PKK'nın farklı ülkelerdeki yapılanmalarının da bu karara uyup uymadığının bir süre gözleneceğini vurgulanıyor.

AK Parti kaynakları, "Şiddetin ve silahın sona erdiği, toplumsal huzurun esas alındığı bir dönem amaçlanıyor" derken, bu sürece ilişkin bir zaman kısıtlaması öngörülmediğini ifade ediyorlar.

Fesih kararı sonrası hasta tutukluların durumu Yargı Paketi içinde yer alacak

PKK'nın fesih kararının önümüzdeki hafta içinde açıklanması halinde ise hasta tutukluların durumu gibi bazı düzenlemelerin 10. Yargı Paketi içinde yer alması bekleniyor.

Daha sonraki süreçte ise terör dahil tüm suç tiplerine aynı infaz oranı uygulanmasını içeren İnfaz Yasası değişikliği başta olmak üzere sürecin gerektirdiği ve toplumsal beklentilere dönük adımların atılabileceği konuşuluyor.

AK Parti heyetle izleyecek

Parti Sözcüsü Ömer Çelik geçtiğimiz günlerde, "Terörsüz Türkiye" sürecinin yakından izlenmesi ve bunun siyasi olarak doğru bir şekilde konumlandırılması için parti içinde bir heyet oluşturulduğunu açıkladı.

Heyette kimlerin yer aldığı açıklanmadı, ancak parti kaynaklarına göre bu heyetin asıl rolü, örgütün kendisini feshetmesinden sonra başlayacak.

Rapor hazırlanacak, Erdoğan'a sunulacak

Heyet, silah bırakma sonrası, toplumsal tepkileri ve beklentileri izleyecek ve buna göre rapor hazırlayarak Erdoğan ve parti yönetimine sunacak.

Sürece ilişkin yasal düzenlemeler yapılırken, heyetin bu raporlarından da yararlanılacak.

Anayasa gündeme gelir mi?

AKP'nin süreçle bağlantılı olarak "yeni anayasa" tartışmasını gündeme alıp almayacağı da merak konusu.

Çünkü muhalefet, yeni çözüm süreci adımlarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı yolunu açacak anayasa değişikliği hedefinin parçası olarak görüyor.

AK Parti kurmayları yeni anayasanın uzun süredir gündemlerinde olduğunu belirtirken, "Ama yeni sürecin bir parçası olarak hızlandırılmasına dönük bir hazırlığımız yok. Ama toplumun her kesimi sivil, demokratik katılımcı anlayışla hazırlanmış bir yeni anayasanın kendilerine hediye edilmesini bekliyor" yorumunu yapıyor.

Muhalefetin belediyelere kayyum atanmasına ilişkin yasanın yürürlükten kaldırılması önerisi de şu anda iktidarın gündeminde değil.

Ancak parti kulislerinde, olumlu bir siyasal iklimde bu tür uygulamaların "idari" kararlarla da sonlandırılabileceği ifade ediliyor.