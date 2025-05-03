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Abdullah Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı: Derin bir hüzün çöktü

Terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan, çoklu organ yetmezliğinden dolayı bugün hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı gönderdi.

Haber Merkezi
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Abdullah Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı: Derin bir hüzün çöktü
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Terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı gönderdi.

Öcalan'ın mesajı şöyle:

"Sevgili Sırrı Süreyya Önder’in anısına,

Sevgili Sırrı Süreyya Önder’in vefatıyla kalbimize derin bir hüzün çöktü. Çok değerli bir insan, halkların gerçek bir evladıydı. Anadolu ve Türkmen geleneği büyük bir evladını yitirdi, coğrafyamızın bütün toplulukları ve halklarımız büyük bir yoldaşını kaybetti. Onun anısına büyük bir saygı duyuyorum. 27 Şubat’ta, son görüşmemizde yapacağımız çağrıya eklediğimiz son cümleyi elleriyle not almıştı ve bizzat okumak istemişti. Barış içinde bir arada yaşamak adına unutulmaz bir çalışkanlığı ve emekçiliği vardı. Yaşanan tüm olumsuzlukları olumluya çevirmek gibi ustaca bir hünere sahipti. Gerçek bir barış kimliği ve barış kültürüydü.

Barışın ve barış sürecinin hepimize kazandıracağını çok iyi biliyordu ve bu onun büyük özlemiydi. Bu umut asla yarım bırakılamaz. Hepimiz için mühim olan, bu ruhu barışa taşımak ve Sırrı Süreyya Önder’in adıyla taçlandırmaktır.

Bir kez daha anısına sonsuz bağlılığımı ifade ediyor; değerli ailesine, dostlarına, sevenlerine ve tüm halklarımıza başsağlığı diliyorum.

Hepimizin başı sağ olsun.

Abdullah Öcalan
3 Mayıs 2025"

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