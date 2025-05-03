Siyasilerden Sırrı Süreyya Önder mesajları! Bahçeli: Hakikaten çok üzgünüm

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti.

Önder’in hayatını kaybetmesi nedeniyle siyasiler mesaj yayımladı.

Devlet Bahçeli: Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Önder'in vefatı dolayısıyla, "Sanat ve siyaseti şahsında birleştirip buluşturan, sade hayatı ve sağduyulu vasfıyla halk nezdinde saygı ve sevgiye müstahak olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’i maalesef kaybettik. Hakikaten çok üzgünüm. Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye’nin tezahürü Merhum Önder’e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır. Sırrı Bey kardeşime Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle ve mermahetiyle mükafatlandırmasını diliyorum. Kederli ailesinin, DEM Parti camiasının, sevenlerinin ve seçmenlerinin, elbette hepimizin başı sağ olsun diyorum" mesajını paylaştı.

"İçtenliğiyle gönüllerde iz bırakan kıymetli bir arkadaşımızdı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Önder'in vefatı nedeniyle yaptığı sosyal medya paylaşımında, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatının her döneminde barışa, diyaloğa ve ortak akla kıymet veren; nezaketi, mütevazılığı ve içtenliğiyle gönüllerde iz bırakan kıymetli bir arkadaşımızdı. Terörsüz Türkiye hedefine yönelik çabaları da milletimizin gönlündeki müstesna yerini koruyacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şâd, mekânı cennet olsun…" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.



Hayatının her döneminde barışa, diyaloğa ve ortak akla kıymet veren; nezaketi, mütevazılığı ve içtenliğiyle gönüllerde iz bırakan kıymetli bir arkadaşımızdı.



Terörsüz… — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) May 3, 2025

Kurtulmuş: Siyasi nezaketiyle saygı kazanmış değerli bir insandı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kardeşimin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Siyasi nezaketi, duruşu ve mütevazı kişiliğiyle herkesin saygısını kazanmış değerli bir insandı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kardeşimin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.



Siyasi nezaketi, duruşu ve mütevazı kişiliğiyle herkesin saygısını kazanmış değerli bir insandı.



Kendisine Allah’tan rahmet,… pic.twitter.com/pGs9wTxrg3 — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) May 3, 2025

CHP Genel Başkanı Özel'den Önder için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Suçsuz yere hapislere atılsa da zulümler görse de ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz. Türkiye'nin birliği ve kardeşliği için verdiği mücadeleyi başarıya ulaştırmak, hepimizin ona borcudur. Ülkemizin başı sağ olsun."

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.



Suçsuz yere hapislere atılsa da zulümler görse de ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz.



Türkiye’nin birliği ve kardeşliği için verdiği mücadeleyi başarıya… pic.twitter.com/ysxnlTvo5o — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 3, 2025

Ali Babacan: Çok üzgünüm

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, paylaştığı taziye mesajında şunları söyledi:

"Çok üzgünüm… TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in maalesef vefat haberini aldık. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Sırrı Süreyya Önder, bu topraklara barışın gelmesi için çok çalışmış, ağır bedeller ödemiş ama barış mücadelesinden de hiç vazgeçmemiş bir insandı. Kendisini hep güzel anılarla hatırlayacağız. Mekânı cennet olsun."

Çok üzgünüm…



TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in maalesef vefat haberini aldık.



Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum.



Sırrı Süreyya Önder, bu topraklara barışın gelmesi için çok… — Ali Babacan (@alibabacan) May 3, 2025

Şimşek: Sanatçı ve bilge karakterini, “Terörsüz Türkiye”ye adadı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sırrı Süreyya Önder'in vefatı nedeniyle şu mesajı paylaştı:

"Sırrı Süreyya Önder, yapıcı kişiliğiyle ülke gündemine hem renk hem denge hem de güzellikler kattı. Sanatçı ve bilge karakterini, hayatının son günlerinde “Terörsüz Türkiye” hedefine, barış ve kardeşliğin hüküm süreceği Türkiye’ye adadı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun, geride kalanlara Allah sabır versin."

Sırrı Süreyya Önder, yapıcı kişiliğiyle ülke gündemine hem renk hem denge hem de güzellikler kattı.



Sanatçı ve bilge karakterini, hayatının son günlerinde “Terörsüz Türkiye” hedefine, barış ve kardeşliğin hüküm süreceği Türkiye’ye adadı.



Allah rahmet eylesin, mekanı cennet… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 3, 2025

YRP Genel Başkanı Erbakan'dan Önder için mesaj

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan da Sırrı Süreyya Önder'in vefatı nedeniyle sosyal medua hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Geçirdiği rahatsızlık sonrası vefat eden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

Geçirdiği rahatsızlık sonrası vefat eden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. — Dr. Fatih Erbakan (@erbakanfatih) May 3, 2025

İletişim Başkanı Altun'dan Önder için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayımladı.

Altun, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Nevi şahsına münhasır tarzı ile ülkemizin yakın siyasi geçmişinde önemli bir yer edinen Sayın Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve DEM Parti'ye başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefatını üzüntüyle öğrendim.



Nevi şahsına münhasır tarzı ile ülkemizin yakın siyasi geçmişinde önemli bir yer edinen Sayın Önder’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına,… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 3, 2025

"Terörsüz Türkiye idealine katkı gayreti daima hatırlanacak"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesi üzerine, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Tunç, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet diliyorum.Merhum Sırrı Süreyya Önder; samimi kişiliği, insani yönü, birçok konuda sergilediği uzlaşmacı tavrı ve terörsüz bir Türkiye idealine katkı sunma gayretiyle daima hatırlanacaktır. Ruhu şâd, mekânı cennet olsun. Ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet diliyorum.



Merhum Sırrı Süreyya Önder; samimi kişiliği, insani yönü, bir çok konuda sergilediği uzlaşmacı tavrı… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) May 3, 2025

Memişoğlu: Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.



Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) May 3, 2025

Ali Yerlikaya: Mekânı cennet olsun

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet; değerli ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.