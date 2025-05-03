Sırrı Süreyya Önder kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

TBMM Başkanvekilliği görevini yürüten DEM Parti İmralı Heyeti’nde yer alan ve aynı zamanda İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle 15 Nisan’da hastaneye kaldırılmıştı.

DEM Parti’den yapılan bilgilendirmede, Sırrı Süreyya Önder'in, ciddi bir kalp sorunu yaşadığı, aort damarının yırtılması nedeniyle hastaneye sevk edildiği belirtilmişti. Tedavisinin sürdüğü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nden Önder'in vefat haberi paylaşıldı.

Sırrı Süreyya Önder kaç yaşındaydı?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu 18 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede, 62 yaşında hayatını kaybetti.

Sırrı Süreyya Önder neden hayatını kaybetti?

Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliğinden saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir" denildi.

Sırrı Süreyya Önder ne zaman öldü?

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nden yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Sayın Süreyya ÖNDER, 15.04.2025 tarih ve saat 22:41'de şuuru kapalı, solunumu ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp - akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen "Aort Diseksiyonu" tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damara bypass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir. Sayın Süm Süreyya ÖNDER, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisine rağmen 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 03.05.2025 tarih ve saat 16:10 'da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

Sırrı Süreyya Önder nereli?

Sırrı Süreyya Önder, 1962 yılında Adıyaman'da doğmuştu.

Milletvekilliğinin yanı sıra sinemacı, yönetmen ve senaristtir. Sinema yönetmenliği ve senaristliği ile çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Fakültelerde sinema dersleri verdi.

24. Dönemde İstanbul, 25 ve 26. Dönemlerde Ankara Milletvekili seçildi. 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. Dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. TBMM Başkanvekilidir. Önder, 1 çocuk babasıdır.