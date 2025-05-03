Sırrı Süreyya Önder’in cenaze programı değişti! DEM Parti duyurdu

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yoğun bakımda olan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den acı haber geldi. Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 16.10'da hayatını kaybetti.

Cenaze programı belli oldu

DEM Parti’den yapılan açıklamada, Sırrı Süreyya Önder’in pazar günü İstanbul’da toprağa verileceği belirtildi.

Açıklamanın detayları şöyle:

“Sırrı Süreyya Önder yarın (4 Mayıs Pazar) İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacaktır.

Önder’in cenaze programının detayları şöyle:

- Saat 11:00’de Taksim AKM'de anma etkinliği düzenlenecektir.

- İkindi namazından sonra Levent'teki Barbaros Camii'nde cenaze namazı kılınacaktır.

- Ardından Önder’in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığında defnedilecektir.

- Yarından itibaren bütün il ve ilçe örgütlerimizde taziyeler kabul edilecektir

- Bugün de saat 19.15'ten itibaren Şişli'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezinde taziyeler kabul edilecektir."

Sırrı Süreyya Önder kimdir?

Sırrı Süreyya Önder Adıyamanlıdır, 1962 yılında doğdu, ilk ve orta okulu Adıyaman'da okudu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı ancak 12 Eylül 1980 askeri darbesi nedeniyle eğitimini tamamlayamadı.

Ankara'daki darbe karşıtı protestolara katıldığı gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Önder, 7 yıl cezaevinde yattı.

Sinema yönetmenliği, senaristlik ve oyunculuğun yanı sıra çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Önder, senaryosunu yazdığı ve Muharrem Gülmez'le birlikte yönettiği "Beynelmilel" filmiyle 2007 Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü'nü kazandı.

24. dönem İstanbul, 25 ve 26. dönem Ankara Milletvekili seçilen Önder, 2013-2015 yıllarında "çözüm süreci" kapsamında İmralı görüşmelerine katılan HDP heyetinde yer aldı.

Terör örgütü propagandası nedeniyle 3 yıl 6 ay hapis cezası alan Önder, 2019'da tahliye edildi.

2023 genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili seçilen Önder, 24. dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. İmralı görüşmelerinde DEM Parti adına oluşturulan heyette yer alan Önder, TBMM Başkanvekili olarak görev yapıyordu.

Önder, bir çocuk babasıdır.