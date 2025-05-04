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Yemen hükümetinde siyasi kriz: Başbakan Ahmed Avad bin Mübarek istifa etti

Yemen hükümetinde kriz yaşanıyor. Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek siyasi anlaşmazlık nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Yemen hükümetinde siyasi kriz: Başbakan Ahmed Avad bin Mübarek istifa etti
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Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi’ye hitaben yazdığı istifa mektubunu paylaştı.

 Yemen hükümetinde siyasi kriz

Yemen hükümetinde istifa krizi yaşandı. Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek, siyasi anlaşmazlık nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Mübarek sosyal medya hesabından, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi’ye hitaben yazdığı istifa mektubunu paylaştı. Mübarek istifa mektubunda, "birçok zorlukla" karşılaştığını, bunlar arasında hükümeti yeniden şekillendirememesinin de bulunduğunu belirtti.

Alimi'nin Mübarek’in talebini reddettiği belirtiliyor

Reuters’a konuşan hükümet kaynaklarına göre Mübarek, Yemen Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Reşad El-Alimi ile yetkileri konusunda anlaşmazlık yaşadı. Alimi, Mübarek’in hükümetteki 12 bakanı görevden alma talebini reddetti.

Mübarek’in yerine eski maliye bakanı Braikas atandı

Yemen Cumhurbaşkanlığı, başbakanlığa önceki kabinede maliye bakanı olarak görev yapan Salem Saleh Bin Braikas'ın atandığını bildirdi.

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