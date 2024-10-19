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İran'dan Biden'a yanıt geldi: Bu çılgınlığa destek sağlayan herkes herhangi bir kayıptan sorumludur

ABD Başkanı Biden'ın İsrail düzenleyeceği saldırıyı bildiği açıklamasına yanıt veren İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "Böyle bir çılgınlığa destek sağlayan herkes, herhangi bir kayıptan sorumlu tutulmalı" dedi.

Haber Merkezi
AA
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İran'dan Biden'a yanıt geldi: Bu çılgınlığa destek sağlayan herkes herhangi bir kayıptan sorumludur
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Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Joe Biden'ın, "İsrail’in İran'a nasıl ve ne zaman misilleme yapacağına ilişkin bilgi sahibi olduğuna" dair ifadesine değindi.

"İsrail'e destek sağlayan herkes, mantıksal olarak olası herhangi bir kayıptan sorumlu tutulmalıdır"

İranlı Bakan, "İsrail'in İran'a nasıl ve ne zaman saldıracağı konusunda bilgisi olan veya böyle bir çılgınlık için imkan ve destek sağlayan herkes, mantıksal olarak olası herhangi bir kayıptan sorumlu tutulmalıdır." ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü saldırılara karşılık olarak 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

ABD Başkanı Biden, dün Almanya gezisinde düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin "İsrail'in İran'a yapacağı saldırının nasıl ve ne zaman olacağına dair herhangi bir bilginiz var mı?" sorusuna, "evet" yanıtını vermişti.

Biden, sorulara rağmen İsrail'in saldırı planıyla ilgili bilgi vermekten kaçınmıştı.

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