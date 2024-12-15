Türkiye'nin dev gemilerini inşa etmişti! 2 tersane iflas etti

Flensburger Tersanesi (FSG), özellikle Ro-Ro gemileri ve karmaşık özel gemilerin üretiminde uzmanlaşmış bir tesis olarak biliniyor. Türk kara taşımacılığını deniz taşımacılığına entegre eden U.N Ro-Ro’nun gemileri de bu tersane tarafından inşa edilmişti. Nobiskrug ise lüks yat üretimiyle uluslararası arenada tanınıyordu.

İflas başvurusu yapıldı

Son dönemde her iki tersanede de finansal kriz belirtileri görülmekteydi. Lojiport'ta yer alan habere göre; çalışanların maaşlarının ödenmesinde yaşanan gecikmeler, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. İflas sürecinin özellikle çalışanlar ve sektörel iş gücü üzerindeki etkileri henüz belirsizliğini koruyor.

Almanya’nın Danimarka sınırına yakın Flensburg kasabasında faaliyet gösteren FSG, bölgenin ekonomik ve sosyal yaşamının merkezindeydi. Kasaba, neredeyse tersanenin etrafında şekillenmişti. Tersanedeki gemi indirme törenleri sırasında okulların tatil edilmesi ve halkın bu etkinliklere katılması, bölgenin tersane ile olan güçlü bağını gösteriyor.

Türkiye’nin ilk Ro-Ro gemilerini üreten bu tersanenin kapanması, denizcilik tarihinin önemli bir sayfasını kapatırken, sektör genelinde yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor.