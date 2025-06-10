Bakanlık açıkladı: Hazine nakit dengesi mayısta fazla verdi

Hazine nakit dengesi, mayıs ayında 247 milyar 125 milyon TL fazla verdi. Nakit dengesi nisan ayında 183,6 milyar TL açık vermişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre, ocak - mayıs döneminde 838 milyar 73 milyon TL açık verildi.

Faiz dışı denge mayıs ayında 348 milyar 591 milyon TL fazla verirken, ocak - mayısta 63 milyar 29 milyon TL açık verdi. Nisan ayında faiz dışı denge 73 milyar fazla yönünde açıklanmıştı.