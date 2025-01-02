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KKTC'de Türk iş insanına suikast alarmı: Tetikçi TIR dorsesinde yakalandı

KKTC'de iş insanı H.K.'ye yönelik suikast girişiminde bulunmak üzere adaya gönderildiği belirlenen Ü.S., Gazimağusa Limanı'nda polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı. Şüphelinin, TIR dorsesinde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapmaya çalıştığı tespit edildi.

Haber Merkezi
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KKTC'de Türk iş insanına suikast alarmı: Tetikçi TIR dorsesinde yakalandı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1 Ocak'ta Gazimağusa Limanı'ndan TIR dorsesinde kaçak yollarla ülkeye giriş yapmaya çalışan Ü.S, polis ekipleri tarafından yakalandı.

H.K'ye suikast düzenlemek amacıyla adaya gelmiş

Lefkoşa'da Kaza Mahkemesi'nde hakim karşısın çıkan zanlının ülkedeki tanınmış iş adamı H.K'ye suikast düzenlemek amacıyla adaya gönderildiği tespit edildi. Suikast planının ayrıntılarının ve zanlının bağlantılarının ortaya çıkarılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

"Aylardır sınırlarımız kalbura döndü"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, yaptığı açıklamada, son 6 ay içinde ülkeye suikast amacıyla üç farklı tetikçinin giriş yaptığını belirterek, yetkililere tepki gösterdi. Özersay, sınır güvenliğindeki yetersizlikleri eleştirerek, "Aylardır sınırlarımız kalbura döndü. Derhal tedbir alın diyoruz. Son 6 ayda 3 kez tetikçiler ülkemizdeki iş insanlarına suikast düzenlemek için elini kolunu sallaya sallaya giriş yaptı. Bu kez X-ray cihazı da TIR içerisine saklanan silahlı tetikçiyi göremedi. Bu durumda memlekete başka nelerin girip çıktığını siz düşünün. Kara para, yasa dışı döviz hareketleri. Defalarca söyledik. 'Tüm araçları X-ray cihazından geçirdik' dediler ama sonuç ortada. Ülkeye giriş-çıkışlarda acil ek tedbir alınması şart." ifadelerini kullandı.

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