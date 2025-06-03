Kremlin'den açıklama: Dünyanın beklediği zirve gerçekleşecek mi?

Dünyanın gözü İstanbul'da kurulan barış masasındaydı.

Rusya-Ukrayna savaşında tarafları 3 yılın ardından mayısta aynı masada toplayan Türkiye, İstanbul'da görüşmelere yeniden ev sahipliği yaptı.

Kritik toplantı sonrası Dışişleri Bakanlığı görüşmelerin olumsuz sonuçlanmadığını belirtirken, Ukrayna heyeti, "Rus tarafına, 20-30 Haziran tarihleri arasında bir toplantı yapmayı önerdik. Müzakerelerin devam etmesi ve ilerlemesi için önemli. Sonraki seviye liderler seviyesinde olmalı" açıklamasında bulundu.

Zirve İstanbul'da olacak mı?

"Liderler seviyesinde yeniden bir zirve olacak mı" sorusunun cevabı merak ediliyordu.

Kremlin'den yapılan açıklamada "Yakın dönemde Putin, Trump ve Zelenskiy ile bir zirve olası değil. Henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan ile planlanmış bir görüşme yok" ifadeleri kaydedildi.

Sözcü Dmitriy Peskov ayrıca Rus ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da bazı anlaşmalara varıldığını ifade ederek "Bunlar önemli. İstanbul'da Ukrayna ile yapılan anlaşmalara sadık kalınacak" dedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov'un açıklamaları şu şekilde:

"İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ve ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi yapılması konusunda henüz bir anlaşma yok, ancak gerekirse böyle bir görüşme üzerinde hızla anlaşmaya varılacak"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da bazı anlaşmalara varıldığını ifade ederek "Bunlar önemli. İstanbul'da Ukrayna ile yapılan anlaşmalara sadık kalınacak" dedi.