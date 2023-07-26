Kur'an-ı Kerim'e saldırılara AB'den tepki

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemlerin ardından, dini nefreti teşvik edecek her türlü eylemi reddettiklerini bildirdi.

Borrell yaptığı açıklamada, "Avrupa'da bazı kişilerin birçok Müslüman'ı inciten eylemlerinin ardından AB, dini nefret ve hoşgörüsüzlüğün teşvikinin her şeklini güçlü ve kararlı şekilde reddettiğini yinelemektedir." ifadelerini kullandı.

Dini topluluklara saygının AB değerleri içinde yer aldığını vurgulayan Borrell, Kur'an-ı Kerim'e veya herhangi bir kutsal kitaba yapılan saygısızlığın açık provokasyon niteliği taşıdığını belirtti.

Borrell, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğün AB'de yerinin olmadığını kaydederek şöyle devam etti:

"Dini özgürlükler ve ifade özgürlüğünü içeride ve dışarıda desteklemeye devam edeceğiz. Ancak yasal olan her şey ahlaki değildir. Şimdi karşılıklı anlayış ve saygı zamanıdır. Provokatörlerin yaptığı bu eylemler yalnızca bizi ve toplumlarımızı bölmeye çalışanların çıkarına hizmet eder."