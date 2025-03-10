Petrol tankeri ile yük gemisi çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İngiltere’nin Doğu Yorkshire kıyısı açıklarında petrol tankeri ile yük gemisi çarpıştı. Kazanın ardından petrol tankeri alev alırken, kurtarma botları ve yangın söndürme ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Sahil Güvenlik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sahil Güvenlik ekipleri şu anda Doğu Yorkshire kıyılarında bir tanker ile yük gemisi arasındaki çarpışma ihbarına yönelik acil durum müdahalesini koordine etti. Alarm, 09.48'de verildi. Humberside'dan bir sahil güvenlik kurtarma helikopteri çağrıldı, ayrıca Skegness, Bridlington, Mablethorpe ve Cleethorpes'tan can kurtarma botları, bir HM Coastguard sabit kanatlı uçağı ve yakınlardaki yangın söndürme kapasitesine sahip gemiler de sevk edildi."

32 yaralı var

BBC’nin haberine göre çarpmanın hemen ardından bir grup denizci gemiyi terk etti. PA Media’nın haberine göre kazadan sonra Grimsby kıyısına 23 yaralı getirildi.

Grimsby East Limanı Müdürü Martyn Boyers, ilk olarak 13 yaralının Windcat 33 gemisiyle, sonra da 10 yaralının kılavuz gemisiyle karaya çıkarıldığını açıkladı. PA Media daha sonra dokuz kişinin daha karaya çıkarıldığını bildirerek yaralı sayısının 32’ye ulaştığını bildirdi.

Yaralıların durumu henüz belirsizliğini koruyor. Boyers denizde “büyük bir ateş topu” olduğunun kendisine bildirildiğini belirtti.

İngiltere Ulaşım Bakanlığı Heidi Alexander, çarpışma nedeniyle endişeli olduğunu belirterek acil yardım çalışanlarına durumu idare ediş şekilleriyle ilgili teşekkür etti.

ABD ordusuna yakıt taşımakla sorumlu 10 tankerden biri

MY Stena Immaculate’in ABD’li lojistik firması Crowley tarafından işletildiği ve milyarder Olsson ailesinin kontrolünde olan Stena Sphere’e ait olduğu öğrenildi.

BBC’nin haberine göre burada alışılmadık olan şey tankerin silahlı çatışma ya da acil durum zamanlarında silahlı kuvvetlere yakıt ikmali yapılmasını öngören ABD programına dahil edilmiş on yakıt tankerinden biri olması.

Söz konusu programa göre listede yer alan tankerler, ABD ordusu tarafından çağrılabiliyor. Ancak kaza olduğu sırada tankerin bu amaçla kullanıldığına dair herhangi bir kanıt yok.