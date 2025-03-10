Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki 'Kabine Toplantısı' başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de başladı. Toplantının yaklaşık 3 saat sürmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleriyle 18.57’de iftar programında bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından alınan kararlara ilişkin açıklama yapacak. Beklenen açıklamanın da iftar saatinden hemen önce yapılması tahmin ediliyor.

Gündem konuları

Ramazan ayında piyasada yürütülen fahiş fiyat denetimlerinin de kabinede gündeme gelmesi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlıkları tarafından ortak yürütülen denetimlere ilişkin denetim raporlarının sunulması da bekleniyor.

Suriye, Gazze ve Ukrayna

Toplantıda, son günlerde Suriye'de yaşanan çatışmalar, Gazze'nin yeniden inşası, Ukrayna Rusya barışında Türkiye'nin rolü de gündemde olacak.

Başıboş köpek sorunu

Konya'da 2 yaşındaki bir çocuğun başıboş köpeklerin saldırısı sonucunda öldürülmesinin ardından yerel yönetimlerin sorumluluklarını yerine getirmediğine yönelik açıklamalar gündemde yerini tutmuştu. Bu konunun da kabinede ele alınacağı kaydediliyor.