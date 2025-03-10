  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki 'Kabine Toplantısı' başladı
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki 'Kabine Toplantısı' başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı başladı. Toplantının ardından alınan kararlara ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki 'Kabine Toplantısı' başladı
Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de başladı. Toplantının yaklaşık 3 saat sürmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleriyle 18.57’de iftar programında bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından alınan kararlara ilişkin açıklama yapacak. Beklenen açıklamanın da iftar saatinden hemen önce yapılması tahmin ediliyor.

 Gündem konuları

Ramazan ayında piyasada yürütülen fahiş fiyat denetimlerinin de kabinede gündeme gelmesi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlıkları tarafından ortak yürütülen denetimlere ilişkin denetim raporlarının sunulması da bekleniyor.

Suriye, Gazze ve Ukrayna

Toplantıda, son günlerde Suriye'de yaşanan çatışmalar, Gazze'nin yeniden inşası, Ukrayna Rusya barışında Türkiye'nin rolü de gündemde olacak.

Başıboş köpek sorunu

Konya'da 2 yaşındaki bir çocuğun başıboş köpeklerin saldırısı sonucunda öldürülmesinin ardından yerel yönetimlerin sorumluluklarını yerine getirmediğine yönelik açıklamalar gündemde yerini tutmuştu. Bu konunun da kabinede ele alınacağı kaydediliyor.

Kayseri'de hızlı tren şantiyesine kaya düştü: 1 ölü, 1 yaralıKayseri'de hızlı tren şantiyesine kaya düştü: 1 ölü, 1 yaralıGündem

 

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması: 'O bir kere olur...'TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması: 'O bir kere olur...'Spor

 

Gündem
Bahçeli: "CHP'nin yolu yol değildir, DEM Parti tutumunu netleştirmeli"
Bahçeli: "CHP'nin yolu yol değildir, DEM Parti tutumunu netleştirmeli"
X'e erişim ikinci kez kesildi: Dakikalar içinde geri geldi!
X'e erişim ikinci kez kesildi: Dakikalar içinde geri geldi!
Kandili duyurdu: Muğla'da deprem oldu
Kandili duyurdu: Muğla'da deprem oldu
Çocuğunu istismar ettiği videoları paylaşan baba gözaltında, çocuklar koruma altına alındı
Bakanlıktan, sosyal medyada çocuğunu istismar ettiği videoları paylaşan babaya ilişkin açıklama
Acun Ilıcalı hakkındaki iddianame kabul edildi: İşte istenen ceza
Acun Ilıcalı hakkındaki iddianame kabul edildi: İşte istenen ceza
Ece Gürel'in babası: "Kızımı kurban ettiler, ölümünü şüpheli buluyorum"
Ece Gürel'in babası: "Kızımı kurban ettiler, ölümünü şüpheli buluyorum"