Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı mahkeme kararıyla erişime kapatıldı.

İmamoğlu'nun hesabına girilmek istendiğinde "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi" açıklamasıyla karşılaşılıyor.

Avukat Burak Bekiroğlu erişim engeli için başvuru yapmıştı

1 Nisan'da İstanbul’da avukat Burak Bekiroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesaplarının erişime kapatılması için Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği‘ne başvuruda bulunmuştu.

Başvuruyu gerçekleştiren avukat Bekiroğlu, kişisel X hesabından yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu bulunduğu cezaevinden dışarıya talimatlar gönderdiğini iddia etmişti.

📌KAMUOYUNA DUYURULUR;



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından tespit edilen yolsuzluklar neticesinde, çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı olduğu iddia ve gerekçesiyle , kendisiyle birlikte hareket eden 50 kişiyle beraber tutuklanan, şüpheli… https://t.co/alO4Q72Ge3 — |Burak Bekiroğlu (@burakbekiroglu) March 31, 2025

Bekiroğlu, açıklamasında “Şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun, iddia olunan suç örgütünün amaçları doğrultusunda, cezaevinden verdiği talimatla sosyal medya hesabını üçüncü kişilere kullandırdığı, yerli firmalara boykot çağrısı yaptığı ve ekonomiyi sekteye uğratmaya teşebbüs ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca halkı yanıltıcı bilgileri yayarak yargı erki üzerinde baskı kurmaya çalıştığı gerekçesiyle, hesabının yargılama sonuna kadar Türkiye’den erişime kapatılmasını talep ettik.” ifadelerine yer vermişti.

Avukat Burak Bekiroğlu, söz konusu talebi, UYAP sistemi üzerinden resmî olarak Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği‘ne ilettiğini duyurmuştu.

CHP'den tepki

İmamoğlu'nun hesabının saat 02.00 sularında engellenmesinin ardından sosyal medya kullanıcıları karara tepki gösterirken CHP'li vekillerden de açıklamalar geldi.

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanı Adayımız Sn. Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getirilmesi, siyasete müdahale demektir. X platformu Tayyip Erdoğan’a serbestse, rakibi Ekrem İmamoğlu’na yasak olamaz!" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da "Ekrem İmamoğlu X hesabına Türkiye’den erişimi engellediler. Tıpkı Beyazıt meydanına aydınlatma cihazlarını sokmayarak alanı karanlıkta bırakabileceklerini sandıkları gibi. Yarın Başkan’ın milyonlarca x hesabı olur. Kitabınızda mertlik yazmaz, o çoktan belli oldu. Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının engellenmesi üzerine CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın ve Parti Meclisi Üyesi Sevgi Kılıç, profil resimlerine Ekrem İmamoğlu'nu koydu.

İmamoğlu'nun son paylaşımı: Diplomanı al da gel

İmamoğlu'nun hesabından son olarak Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi için çağrıda bulunulmuştu. İmamoğlu'nun hesabından "Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz. Diplomanı al da gel" ifadelerine yer verilmişti.