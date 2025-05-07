Özgür Özel, İmamoğlu için toplanan imza sayısını açıkladı

CHP, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı miting dizisini sürdürüyor. “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla düzenlenen ilçe mitinglerinin dördüncüsü Beyazıt Meydanı’nda yapıyor. Önceki üç miting Şişli, Beylikdüzü ve Başakşehir’de düzenlendi. Mitinge Dilek İmamoğlu da katıldı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, aydınlatma cihazlarının alana alınmadığını ve bu nedenle meydanın karanlık olduğunu söyledi.

160 bin kişi

Beyazıt Meydanı’na 160 bin kişinin geldiğini söyledi, “Bugün bu coşkuyu gölgelemek isteyen birileri, bu meydanı aydınlatmamıza izin vermemek için her şeyi yaptı. 200 bin genç toplanmış senin diplomanı sorguluyor. Diplomasız Erdoğan! Sayın Erdoğan, diploma öyle sorgulanmaz, böyle sorgulanır” dedi ve miting alanında Yiğidim Aslanım şarkısını dinletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Üniversitesi’nin Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal etmesini hatırlatarak, gençlere “Bu güzel ülkenin pırıl pırıl evlatları, gençleri, demokrasiyi savunanlar… Karşılarındaki kötülüğün baskılarına elbette teslim olmadılar.” diyerek seslendi.

“200 bin genç toplanmış, senin diplomanı sorguluyor”

Özel, İstanbul Üniversitesi’nin önünde yaptığı konuşmada, buraya sadece bir diploma için gelmediklerini vurgulayarak “İstanbul Üniversitesi’ne Türkiye’den diploma almak için gelinir. Biz de bugün burada, alın teriyle kazanılmış, haksızlıkla saldırılmış bir diplomayı geri almaya geldik. Erdoğan, ‘Ne oluyor o meydanda?’ diye merak ediyorsan… Hani, diplomayı veren İşletme Bölümü değil de, üniversitenin ringine, duvarındaki boyaya, saati bozulursa tamirine yetkili olan Üniversite Yönetim Kurulu’na o diplomayı haksızca iptal ettirdin ya… Sonra o iptali 45 gündür bize tebliğ ettirmeyip güya süreleri geçirttirmeye çalıştın ya… Dün, biz o iptale karşı dava açınca ve sistemden sorgulama yapıldığında görünen diplomayı ekranlardan sildirdin ya… Ne oluyor diye soruyorsan eğer; 200 bin genç toplanmış, onlar da senin diplomanı sorguluyorlar. Diplomasız Erdoğan!” dedi.

“Gençler siz sahip çıkmasaydınız şimdi umut yoktu”

Özel “Sen bir diploma iptaliyle bu ülkede devletin verdiği her kağıdı değersizleştiriyorsan, geleceği çalıyorsan ben de herkesi sokağa çağırıyorum. Eğer 19 Mart akşamı üniversiteler gelmeseydi, meydan dolmasaydı… Gençler siz sahip çıkmasaydınız şimdi umut yoktu, moraller bozuktu, hepimiz perişandık. Sizin önünüzde saygıyla eğiliyorum.” ifadelerini kullandı.

“Cevabım Beyazıt Meydanı’dır”

Özgür Özel, Selçuk Tengioğlu’nun kendine saldırmasını hatırlattı, mektubu aldıklarını söyledi, “Bu mektubu aldım. Cevabım ise Beyazıt Meydanı’dır. Ekrem Başkanı alıp gelene kadar, İstanbul Üniversitesi’nden verilmiş helal diplomayı geri alana kadar ve hak ettiğimiz seçim sandığını getirip iktidarı değiştirene kadar o mektupta ben yokum. Sokaktayım, mücadelenin içindeyim” dedi.

Özel “Seçim zamanı gelince Tayyip Bey çıkıp diyor ki: ‘Aman ha, CHP’ye, muhalefete, solculara oy vermeyin. Gelirlerse bayrağı indirecekler, ezanı dindirecekler, vatanı böldürecekler.’ Seçim geliyor, geçiyor. Müezzin abimin promosyonunu yine Özgür Özel konuşuyor. Al sana Tayyip Erdoğan. Her mücadelenin yanında olan CHP ve bu meydanda onurla, gururla bayraklarını kaldıran muhalefet partileri, burada bizimle birlikte olanlara, sendikalara, tüm ilçelerden gelen genç üyelerine selam olsun. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, mücadelemize güç verdiniz.” dedi.

"14 milyon 800 bin imza topladık"

Özel, İmamoğlu için toplanan imza sayısıyla ilgili "14 milyon 800 bin imza topladık. Bu imzalar toplanıyor, depolanıyor, noter çağrılacak, hesaplattırılacak. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" dedi.