CHP'li Başarır: Miting alanına aydınlatma cihazları alınmadı

CHP'nin İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu Beyazıt Meydanı'nda düzenlediği miting için getirilen aydınlatma cihazları alana alınmadı.

Halk TV'ye açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bakın arkamızda diplomayı iptal edenler var. Burada da binlerce, on binlerce bu durumu protesto eden yurttaşlarımız var. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Diplomayı verin. Bakın kapkaranlık. Neden biliyor musunuz? Işıklarımızı sokmadılar. Aydınlatma cihazlarımızı sokmadılar" dedi.

"Türkiye'yi karartanlar ülkeyi karartanlar burayı kararttığını mı sanıyor?"

Alanı on binlerce insanın telefonlarıyla aydınlatacağını söyleyen Başarır, "Türkiye'yi karartanlar ülkeyi karartanlar burayı kararttığını mı sanıyor? Ne yaparlarsa yapsın o güneş doğacak. Bu ülke aydınlanacak. O yüzden ben bir kez daha bu üniversiteye bu kararı verenlere ve bu kararı değerlendirecek mahkemelere sesleniyorum. Hukuksuzluğa ortak olmayın. Darbeye ortak olmayın. Cumaya ortak olmayın. Biz on binlerle diplomayı istiyoruz. Alacağız. Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz ve bu ülkeyi kurtaracağız." ifadelerini kullandı.