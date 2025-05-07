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15 bin sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları açıklandı

Millî Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayları açıkladı.

Haber Merkezi
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15 bin sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları açıklandı
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Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvuruları onaylananlardan, her alan için KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru sürecini tamamlamış, başvurular 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmıştı.
 
Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezi ile tarihi, Bakanlıkça daha sonra duyurulacak. Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçların ilanından sonra duyurulacak.
 

Sonuçlara aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz

https://www.meb.gov.tr/sinavlar/sonuc/sorgu.php?SINAV_ID=CF1E206C0F205A095ABDC961380A42D6

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