İmamoğlu'nun X(Twitter) hesabı niye kapatıldı, neden engellendi? Erişim engeli neden getirildi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı mahkeme kararıyla erişime kapatıldı.

EKREM İMAMOĞLU'NUN X (TWİTTER) HESABI NİYE KAPATILDI?

Mahkemenin Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabının erişime kapatılmasına yönelik kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile sosyal medya platformu X'e iletilmesi sebebiyle Ekrem İmamoğlu'nun hesabı kapatıldı.

Avukat Burak Bekiroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu bulunduğu cezaevinden dışarıya X hesabı üzerinden talimatlar gönderdiğini iddia etmişti.

EKREM İMAMOĞLU'NUN X (TWİTTER) NEDEN ENGELLENDİ?

1 Nisan'da İstanbul’da avukat Burak Bekiroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesaplarının erişime kapatılması için Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği‘ne başvuruda bulunmuştu.

Başvuruyu gerçekleştiren avukat Bekiroğlu, kişisel X hesabından yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu bulunduğu cezaevinden dışarıya talimatlar gönderdiğini iddia etmişti.

📌KAMUOYUNA DUYURULUR;



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından tespit edilen yolsuzluklar neticesinde, çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı olduğu iddia ve gerekçesiyle , kendisiyle birlikte hareket eden 50 kişiyle beraber tutuklanan, şüpheli… https://t.co/alO4Q72Ge3 — |Burak Bekiroğlu (@burakbekiroglu) March 31, 2025

Bekiroğlu, açıklamasında “Şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun, iddia olunan suç örgütünün amaçları doğrultusunda, cezaevinden verdiği talimatla sosyal medya hesabını üçüncü kişilere kullandırdığı, yerli firmalara boykot çağrısı yaptığı ve ekonomiyi sekteye uğratmaya teşebbüs ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca halkı yanıltıcı bilgileri yayarak yargı erki üzerinde baskı kurmaya çalıştığı gerekçesiyle, hesabının yargılama sonuna kadar Türkiye’den erişime kapatılmasını talep ettik.” ifadelerine yer vermişti.

Avukat Burak Bekiroğlu, söz konusu talebi, UYAP sistemi üzerinden resmî olarak Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği‘ne ilettiğini duyurmuştu.

EKREM İMAMOĞLU'NUN X (TWİTTER) NEDEN ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ?

Avukat Burak Bekiroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesaplarının erişime kapatılması için Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği‘ne geçen ay başvuruda bulunmuştu. Başvuruyu gerçekleştiren avukat Bekiroğlu, kişisel X hesabından yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu bulunduğu cezaevinden dışarıya talimatlar gönderdiğini iddia etmişti.