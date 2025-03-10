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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması: 'O bir kere olur...'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atanmasının ardından birçok kulübün yabancı hakem isteğiyle ilgili konuştu. Hacıosmanoğlu, "Türk hakemlerle ligi bitireceğiz. Bir kere olur o... Kim ne talepte bulunursa bulunsun. Türk hakemlerine güveneceğiz." dedi.

Haber Merkezi
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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması: 'O bir kere olur...'
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor ekranlarında Zeki Uzundurukan’a hakemler hakkında açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Türk hakemlerle ligi bitireceğiz. Bir kere olur o... Kim ne talepte bulunursa bulunsun. Türk hakemlerine güveneceğiz."

"Yasin Kol'un performansını beğendim. Bütün hakemler böyle yürekli davranacaklar. İsim, kulüp hiçbirini dinlemeden kim ne yanlış yapıyorsa hakemler gözünün yaşına bakmayacak. Kartı gösterecek. Gerekli dik duruşu sergileyecek. Biz de bu hakemlere güveniyoruz."

Muslera açıklaması

Zeki Uzundurukan'ın Yasin Kol için “Muslera'ya gösterdiği kartta Yasin Kol daha hoşgörülü olabilirdi." sözlerine yanıt veren TFF Başkanı şunları söyledi:

"İtiraz etti. Kaptan olması bu kadar itiraz etme hakkını kendisine getirmiyor."

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