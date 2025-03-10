Kasko yaptırmayanlar dikkat! Yedek parça fiyatlarında büyük artış

Birçok araç sahibi, zorunlu trafik sigortasının yanında kaskoyu tercih etmiyordu. Son yıllarda artan yedek parça maliyeti ve onarım ücretlerinin ardından kasko yaptıran araç sahiplerinin sayısında ciddi bir artış gözlendi.

Türkiye Sigortalar Birliği'nden elde edilen verilere göre Haziran 2024 döneminde kasko yaptıranların sayısı 3 milyon 657 bin 517 iken, Eylül 2024'te bu sayının 5 milyon 609 bin 240'a yükseldiği görüldü.

Kasko yaptıran araç sahibi sayısı günden günde artış gösterirken, sigortacılar da kasko yaptırmanın çok büyük faydası olduğunu söylüyor.

Sigorta acentesi sahibi Cemil Uçar, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Günümüzde araç değerlerinin yüksek olmasından kaynaklı trafik sigortasındaki limitler maalesef yetersiz kalıyor ve araç sahipleri mağdur olup mahkemeye başvurarak karşı taraftan uğradıkları zararları talep ediyor.

"Sürücüler karşı tarafa verilen hasar bedelini kontrol etmeli"

Kaskosu olan sürücüler bu konuda özellikle poliçelerinde bulunan ihtiyari mali mesuliyet teminatından kaynaklı olarak koruma altında oluyor. Kaskoda yer alan ihtiyari mali mesuliyet teminatı en önemli teminatlardandır ve kasko yaptıran sürücüler karşı tarafa verilen hasar bedelini muhakkak kontrol etmelidir. Bu teminat düşük verildiği takdirde hem hem kasko yaptıran hem de karşı taraf mağduriyet yaşayabilir"

Kasko tutarının çeşitli nedenlerle şirketler nezdinde farklılık gösterebildiğine dikkat çeken Uçar, araç sahiplerini kasko yaptırmaları konusunda uyararak "Küçük maliyetlerden kaçarak sonradan büyük pişmanlıklar yaşandığına şahit oluyoruz" dedi.

Sadece tampon onarım boyama 10 bin TL

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, araç onarım merkezi sahibi Altan Kaya ise yükselen işçilik ve yedek parça maliyetlerinden etkilenmek istemeyen kişi sayısının günden güne arttığına dikkat çekti.

Kaya, "Günümüzde güncel olarak mini onarım diye tabir edilen tampon onarımı ve boyama maliyeti 10 bin lira tutarına kadar yükseldi. Haliyle kasko yaptıranların sayısı da bir hayli arttı" diye konuştu.