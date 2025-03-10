Kulis | AK Parti'de kabine değişikliği! '3 bakan' iddiası dikkat çekti

Nefes Gazetesi yazarı Nuray Babacan, 'AKP'de sinir bozukluğu' başlıklı yazısında AK Parti kulislerinde uzun süredir konuşulan kabine değişikliğinin artık öncelikli gündem maddesi olmaktan çıktığını belirtti.

“Kimine göre nisana, kimine göre hazirana kaldı” diyerek değişikliğin ertelendiğine işaret eden Babacan, “Ancak son günlerde kabine değişikliğinin tamamen kaldığını, en fazla 3 bakanla sınırlı olacağını iddia edenler var. Büyük kongredeki değişim konusunda hayal kırıklığına uğrayan, parti MKYK’sına alınan isimler konusunda rahatsız olan partililer, kabine değişikliğinden de umudunu yitirmiş gibi. Olsa bile başarı, liyakat, yetenek gibi konularda mesaj vermeyeceği düşünülüyor” ifadelerini kullandı.

AK Parti'de Vedat Milor tartışması: 'Sözün bittiği yer'

Öte yandan, gastronomi yazarı Vedat Milor hakkında kent lokantalarının tanıtımını yaptığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmanın AK Parti içinde bile huzursuzluk yarattığını öne süren Babacan, “Son dönemde İstanbul’da yürütülen soruşturma ve operasyonların ‘neye hizmet ettiği’ soruları daha sık sorulmaya başlandı. Özellikle Vedat Milor soruşturmasını ‘sözün bittiği yer’ olarak değerlendirenler oldu” diye aktardı.