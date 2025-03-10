  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kayseri'de hızlı tren şantiyesine kaya düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Takip Et

Kayseri'de hızlı tren şantiyesine kaya düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde hızlı tren şantiyesinde meydana gelen kaya düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Gökmen Çiçek, "Kaya parçalarının düşmesi sonucunda 1 arkadaşımız hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kayseri'de hızlı tren şantiyesine kaya düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Takip Et

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Karakimse mevkide 7 kişinin çalışma yaptığı hızlı tren şantiyesine kaya parçaları düştü.

Çalışanlardan 5’i kaçarak olaydan yara almadan kurtulurken, kayaların isabet ettiği 1 işçi hayatını kaybederken 1 işçi de yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, kolluk kuvvetleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı işçi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili açıklama yapan Vali Çiçek, "7 tane işçimizin vardiya çalışmasında aslında bir göçük değil, yukarıdan kaya parçalarının aşağı düşmesi sırasında 5 tane işçimiz olayın olduğunu fark ederek kaçarken, maalesef bir vatandaşımız kafasına direkt çarpması sonucunda vefat ediyor. Diğer arkadaşımız da yaralanıyor. Ayaklarında 2-3 tane kırık var ve kendisi hastaneye intikal etti. Dediğim gibi bir göçük değil, kaya düşmesi sonucunda direkt kafasına isabet ediyor. Oğlu da burada, yeğenleri de burada. Diğer 5 kardeşimiz çok şükür ki hiç yara almıyor. 1 arkadaşımız yaralı, ayaklarında kırıklar var. Maalesef bir vatandaşımızı da kaybettik. Yaralı vatandaşımızın hayati tehlikesinin şu an için olmadığını öngörüyoruz. Çünkü sadece ayaklarında 1-2 kırık olduğunu biliyoruz. Hastanede bir şey çıkmadığı sürece hayati tehlikesinin olmadığını biliyoruz. İçeride ekskavatör var. Makinenin çalıştığı sırada tam çalışmayı durdurduğu anda olmuş bildiğimiz kadarıyla. Başımız sağ olsun. Göçük altında insanların olduğu bilgisi üzerine AFAD anında intikal etti. Ancak geldiğimizde vatandaşın ilk anlattığı zaten 1 kişinin eks diğerinin de yaralı olduğu ve göçük altında kimsenin olmadığıydı. Başımız sağ olsun" dedi.

 

Beykoz Belediye Başkanvekilliği’ne Özlem Vural Gürzel seçildiBeykoz Belediye Başkanvekilliği’ne Özlem Vural Gürzel seçildiGündem
Kulis | AK Parti'de kabine değişikliği! '3 bakan' iddiası dikkat çektiKulis | AK Parti'de kabine değişikliği! '3 bakan' iddiası dikkat çektiGündem
Kurtulmuş: İmralı süreciyle yeni anayasanın bağlantısı yokKurtulmuş: İmralı süreciyle yeni anayasanın bağlantısı yokGündem
Ece Gürel'in arkadaşının ifadesine ulaşıldı: 'Ece'ye tuvaletleri temizlettiler'Ece Gürel'in arkadaşının ifadesine ulaşıldı: 'Ece'ye tuvaletleri temizlettiler'Gündem

 

Gündem
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi askıda fatura uygulamasını başlattı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi askıda fatura uygulamasını başlattı
Kurtulmuş: İmralı süreciyle yeni anayasanın bağlantısı yok
Kurtulmuş: İmralı süreciyle yeni anayasanın bağlantısı yok
Beykoz Belediye Başkanvekilliği’ne Özlem Vural Gürzel seçildi
Beykoz Belediye Başkanvekilliği’ne Özlem Vural Gürzel seçildi
Son dakika... Bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya çıkıyor: Meclis'e sunuldu!
SON DAKİKA...
Ekrem İmamoğlu harekete geçti! Ölüm tehdidine suç duyurusu
Ekrem İmamoğlu harekete geçti! Ölüm tehdidine suç duyurusu
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras'ın davası kabul edildi
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras'ın davası kabul edildi