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DEM Parti'li Mesut Tekik kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

DEM Parti Batman İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik hayatını kaybetti. Tetik'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Haber Merkezi
ANKA
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DEM Parti'li Mesut Tekik kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
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DEM Parti Batman İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

DEM Parti’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Batman İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik’in geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat ettiği belirtildi. DEM Parti tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Batman İl Eş Başkanımız Mustafa Mesut Tekik’i geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mustafa Mesut Tekik yaşamı boyunca halkların eşitliği, özgürlük ve adalet mücadelesi verdi. Anısı mücadelemizde yaşayacak."

 

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