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Vali Gül'den metrobüs kazası açıklaması: 44 kişi taburcu edildi, 10 kişinin tedavisi sürüyor

Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı’nda meydana gelen kazaya ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül'den yeni açıklama geldi. Vali Gül, meydana gelen kazada, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 54 kişinin hastanelere nakledildiğini açıkladı. Davut Gül, tedavileri tamamlanan 44 kişinin taburcu edilmiş, 10 vatandaşımızın hastanedeki tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Haber Merkezi
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Vali Gül'den metrobüs kazası açıklaması: 44 kişi taburcu edildi, 10 kişinin tedavisi sürüyor
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Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı’nda meydana gelen feci kazaya ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül'den yeni açıklama geldi. 

1 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi yaralandı

Vali Gül, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 54 kişinin hastanelere nakledildiğini açıkladı. 

"44 kişi taburcu edildi, 10 kişinin tedavisi sürüyor"

Vali Gül'ün açıklaması şu şekilde: 

"Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı’nda meydana gelen kazada, 1 hemşehrimiz hayatını kaybetmiş, 54 vatandaşımız hastanelere nakledilmiştir. Tedavileri tamamlanan 44 vatandaşımız taburcu edilmiş, 10 vatandaşımızın hastanedeki tedavisi devam etmektedir. Kazanın ardından tüm ekiplerimiz hızla olay yerine intikal etmiş, süreç Valiliğimizin koordinasyonunda yakından takip edilmiştir. Olayla ilgili idari ve adli süreç başlatılmıştır. Hayatını kaybeden hemşehrimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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