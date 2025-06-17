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Rekabet Kurumu devreye girdi! Star TV ve OGM Pictures anlaşması bozuldu

Star TV ile OGM Pictures yapım şirketi arasındaki özel anlaşma, Rekabet Kurumu'nun devreye girmesiyle sona erdi.

Haber Merkezi
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Rekabet Kurumu devreye girdi! Star TV ve OGM Pictures anlaşması bozuldu
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Star TV ve OGM Pictures, 2022 yılında sektörde bir ilke imza atarak özel bir anlaşma yapmıştı. Bu anlaşmaya göre OGM Pictures, ürettiği tüm dizileri sadece Star TV ekranlarında yayınlayacak, Star TV de yalnızca OGM yapımlarına yer verecekti.

Bu iş birliği süresince Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam, Sakla Beni ve Sahipsizler gibi projelere imza atıldı.

Ancak sektördeki bu özel anlaşma, kısa süre önce Rekabet Kurumu'nun radarına takıldı. Kurum, sektördeki yapımcılar ve kanallar arasındaki benzer anlaşmaları mercek altına alırken, Star TV ve OGM Pictures arasındaki bu özel içerik sözleşmesi de incelemeye dahil edildi.

Taraflar karşılıklı uzlaşarak aralarındaki özel anlaşmayı bozdu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Rekabet Kurumu'nun incelemesi henüz bir sonuca ulaşmadan, Star TV ve OGM Pictures'tan sürpriz bir hamle geldi. Tarafların, devam eden inceleme sürecini beklemeden karşılıklı uzlaşarak aralarındaki özel anlaşmayı bozma kararı aldığı öğrenildi.

Bu kararla birlikte, OGM Pictures artık başka kanallar için de dizi üretebilecekken, Star TV de farklı yapım şirketlerinin projelerini ekranına taşıyabilecek.

Anlaşma bitse de mevcut iş birliğinin tamamen sona ermediği belirtildi. OGM Pictures yapımı olan Kral Kaybederse ve Sahipsizler dizileri yeni sezonda Star TV'de devam edecek. Ayrıca, yapım şirketinin yeni projesi "Çarpıntı" da eylül ayında yine Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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