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Ordu'nun ardından Giresun'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek iki gün yasaklandı

Ordu Valiliği'nce dün iki gün denize girilmemesi gerektiğinin açıklanmasının ardından Giresun Valiliği tarafından da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girilmesi yasaklandı.

Haber Merkezi
AA
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Ordu'nun ardından Giresun'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek iki gün yasaklandı
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Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girmek yasaklandı.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Değerli hemşehrilerim; ilimiz genelinde denizde oluşan yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı; 17.06.2025 (Salı), 18.06.2025 (Çarşamba) tarihlerinde denize girmek yasaklanmıştır.

Lütfen uyarılara riayet edelim, kendi can güvenliğimizin yanı sıra sevdiklerimizin güvenliği için de tedbiri elden bırakmayalım" dedi.

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