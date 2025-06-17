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AJet’ten 5 ülkeye seyahat edecekler için yeni karar: Yolculara ilave haklar tanındı

İsrail’in İran’a saldırıları sonrası Orta Doğu’daki gerilim uçuşları etkiledi. AJet, İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan’a bileti olan yolcularına ilave haklar tanıdı.

Haber Merkezi
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AJet’ten 5 ülkeye seyahat edecekler için yeni karar: Yolculara ilave haklar tanındı
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AJet, İsrail'in İran'a saldırı başlatmasının ardından devam eden çatışmalar nedeniyle İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan'a bileti olan yolcularına ilave haklar tanındığını bildirdi.

 Rezervasyon değişikliği, iade ve bilet süresi uzatma hakkı tanındı

Şirketten yapılan açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'da devam eden gerilimin uçuşları etkilediği belirtilerek, "İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan seferlerinde biletleri olan misafirlerimiz için ilave haklar tanımlandı.13 Haziran-30 Haziran 2025 tarihleri arasında söz konusu ülkelere biletleri olan yolcularımızın, 30 Haziran 2025 (dahil) tarihine kadar rezervasyon değişiklikleri, iade talepleri ve bilet süresinin uzatılmasına yönelik talepleri ücretsiz olarak yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

 Değişiklikler nasıl yapılır?

İlave haklarla ilgili ayrıntılara, "https://ajet.com/tr/medya/basin-ve-duyurular/orta-dogu-seferlerimizi-etkileyen-olaylar-nedeniyle-yolculara-verilen-ilave-haklar" bağlantısından ulaşılabileceği açıklamada kaydedildi.

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