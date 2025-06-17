SIPRI Dünya Nükleer Kuvvetleri sıralamasını paylaştı: Silahlanma yarışı hızlandı

Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI) bugün silahlanma, silahsızlanma ve uluslararası güvenlik durumuyla ilgili yıllık değerlendirmesini başlattı. SIPRI Yıllığı 2025'in temel bulgularında, silah kontrol rejimlerinin ciddi şekilde zayıflatıldığı bir zamanda tehlikeli bir yeni nükleer silahlanma yarışının ortaya çıkması dikkat çekiyor.

Dünya nükleer cephanelikleri genişletiliyor

Nükleer silahlara sahip dokuz ülkenin neredeyse tamamı (ABD, Rusya, Birleşik Krallık, Fransa, Çin, Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore ve İsrail) 2024 yılında yoğun nükleer modernizasyon programlarına devam ederek mevcut silahlarını geliştirdiler ve yeni versiyonlar eklediler.

12.241 savaş başlığı kullanım için askeri stoklarda

Rapora göre, Ocak 2025'te tahmini 12.241 savaş başlığının toplam küresel envanterinden yaklaşık 9614'ü potansiyel kullanım için askeri stoklarda bulunuyor. Bu savaş başlıklarının tahmini 3912'si füzeler ve uçaklarla konuşlandırılmıştı ve geri kalanı merkezi depolamada yer alıyor. Konuşlandırılan savaş başlıklarının yaklaşık 2100'ü balistik füzelerde yüksek operasyonel alarm durumunda tutuluyor. Raporda, bu savaş başlıklarının neredeyse tamamı Rusya veya ABD'ye ait olduğu belirtiliyor.

Yeni nükleer silahların konuşlandırılması hızlanıyor

Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana, Rusya ve ABD'nin emekliye ayrılmış savaş başlıklarını kademeli olarak sökmesi, normalde yeni savaş başlıklarının konuşlandırılmasını geride bıraktı. Bu da küresel nükleer silah envanterinde genel bir yıllık düşüşe neden oldu. Raporda bu eğilimin önümüzdeki yıllarda tersine dönmesinin muhtemel olduğu çünkü sökme hızı yavaşlarken yeni nükleer silahların konuşlandırılmasının hızlandığına dikkat çekildi.

"Nükleer söylemler keskinleşiyor"

SIPRI'nin Kitle İmha Silahları Programı'nda Kıdemli Üye Yardımcısı ve Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu'nda (FAS) Nükleer Bilgi Projesi Direktörü olan Hans M. Kristensen, rapora ilişkin değerlendirmesinde "Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana süren, dünyadaki nükleer silahların sayısındaki azalma dönemi sona eriyor" dedi. Kristensen, "Bunun yerine, nükleer cephaneliklerin büyümesi, nükleer söylemin keskinleşmesi ve silah kontrol anlaşmalarının terk edilmesi yönünde açık bir eğilim görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ülkeler kapsamlı modernizasyon programları uyguluyor

SIPRI’nın raporunda, Rusya ve ABD birlikte tüm nükleer silahların yaklaşık yüzde 90'ına sahip oldukları görülüyor. Askeri stoklarının (yani kullanılabilir savaş başlıklarının) boyutları 2024'te nispeten sabit kalmış gibi görünüyor ancak her iki devlet de gelecekte cephaneliklerinin boyutunu ve çeşitliliğini artırabilecek kapsamlı modernizasyon programları uyguluyor. Stoklarını sınırlamak için yeni bir anlaşmaya varılmazsa, stratejik füzelere yerleştirdikleri savaş başlığı sayısının, Şubat 2026'da sona erecek olan Stratejik Saldırı Silahlarının Daha Fazla Azaltılması ve Sınırlandırılmasına İlişkin Önlemler Hakkındaki 2010 Anlaşması'nın (New START) ardından artacağı muhtemel görünüyor.

ABD’nin nükleer programı finansman zorluklarına rağmen ilerliyor

ABD'nin kapsamlı nükleer modernizasyon programı ilerliyor ancak 2024'te yeni stratejik cephaneliğin maliyetini geciktirebilecek ve önemli ölçüde artırabilecek planlama ve finansman zorluklarıyla karşı karşıya kaldı. Dahası, ABD cephaneliğine yeni stratejik olmayan nükleer silahların eklenmesi modernizasyon programına daha fazla vurgu yapacaktır.

Rusya zorluklarla karşı karşıya

Rusya'nın nükleer modernizasyon programı da 2024'te bir test başarısızlığı ve yeni Sarmat kıtalararası balistik füzesinin (ICBM) daha da gecikmesi ve diğer sistemlerin beklenenden yavaş yükseltilmesi gibi zorluklarla karşı karşıya. Dahası, ABD'nin 2020'de öngördüğü Rusya'nın stratejik olmayan nükleer savaş başlıklarındaki artış şimdiye kadar gerçekleşmedi.

Dünyanın 2 süper gücünde nükleer silah konuşlandırmaları artabilir

SIPRI’nın raporuna göre, hem Rusya'nın hem de ABD'nin nükleer silah konuşlandırmalarının önümüzdeki yıllarda artmasının muhtemel olduğu belirtiliyor. Rus artışı, esas olarak kalan stratejik kuvvetlerin her füzede daha fazla savaş başlığı taşıyacak şekilde modernize edilmesi ve geçmişte boşaltılan bazı siloların yeniden doldurulması sonucunda gerçekleşeceleşeği ABD'nin artışının ise, mevcut fırlatıcılara daha fazla savaş başlığı konuşlandırılması, boş fırlatıcıların yeniden etkinleştirilmesi ve cephaneliğe yeni stratejik olmayan nükleer silahların eklenmesi sonucunda gerçekleşeceği öngörülüyor. ABD'deki nükleer savunucuları, Çin'in yeni nükleer konuşlandırmalarına tepki olarak bu adımları zorluyor.

Çin en az 600 nükleer savaş başlığına sahip

SIPRI, Çin'in şu anda en az 600 nükleer savaş başlığına sahip olduğunu tahmin ediyor. Çin'in nükleer cephaneliği, 2023'ten bu yana yılda yaklaşık 100 yeni savaş başlığı eklenerek diğer ülkelerden daha hızlı büyüyor. Ocak 2025'e kadar Çin, ülkenin kuzeyindeki üç büyük çöl sahasında ve doğusundaki üç dağlık alanda yaklaşık 350 yeni ICBM silosu tamamladı veya tamamlamaya yakındı. Çin, kuvvetlerini nasıl yapılandırmaya karar verdiğine bağlı olarak, on yılın başında en azından Rusya veya ABD kadar ICBM'ye sahip olabilir. Yine de Çin, 2035'e kadar tahmini maksimum 1500 savaş başlığı sayısına ulaşsa bile, bu yine de mevcut Rus ve ABD nükleer stoklarının yalnızca üçte birine denk geliyor.

Birleşik Krallık’ın 'gerekli tüm yükseltmeleri' sağlama taahhüdünü ilan etti

Birleşik Krallık'ın 2024'te nükleer silah cephaneliğini artırması düşünülmese de , 2023 Entegre İnceleme Yenilemesi savaş başlığı sayısında tavanı yükseltme planlarını doğruladıktan sonra, savaş başlığı stokunun gelecekte artması bekleniyor. Seçim kampanyası sırasında, Temmuz 2024'te seçilen İşçi Partisi hükümeti, dört yeni nükleer enerjili balistik füze denizaltısı (SSBN) inşa etmeye devam etme, Birleşik Krallık'ın sürekli denizde nükleer caydırıcılığını sürdürme ve gelecekte Birleşik Krallık'ın nükleer cephaneliğine 'gerekli tüm yükseltmeleri' sağlama taahhüdünü ilan etti . Ancak, hükümet şimdi önemli operasyonel ve mali zorluklarla karşı karşıya.

Fransa mevcut sistemleri yenileme çalışmaları yapıyor

Fransa, 2024 yılında üçüncü nesil SSBN ve yeni bir havadan fırlatılan seyir füzesi geliştirme programlarını sürdürdü; ayrıca yeni harp başlığı modifikasyonuna sahip geliştirilmiş balistik füze de dahil olmak üzere mevcut sistemleri yenileme ve yükseltme çalışmalarına devam etti.

Hindistan yeni tip nükleer geliştirmelere ağırlık verdi

Hindistan'ın 2024'te nükleer cephaneliğini bir kez daha hafifçe genişlettiği ve yeni tip nükleer teslimat sistemleri geliştirmeye devam ettiği düşünülüyor. Hindistan'ın eşleştirilmiş savaş başlıklarıyla taşınabilen yeni 'kutulu' füzeleri, barış zamanında nükleer savaş başlıkları taşıyabilir ve hatta operasyonel hale geldiklerinde her füzede muhtemelen birden fazla savaş başlığı taşıyabilir.

Pakistan 10 yılda nükleer cephaneliğini büyütebilir

Pakistan da 2024'te yeni teslimat sistemleri geliştirmeye ve parçalanabilir malzeme biriktirmeye devam etti ve bu da nükleer cephaneliğinin önümüzdeki on yılda genişleyebileceğini gösteriyor. 2025'in başlarında Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik kısa süreliğine silahlı çatışmaya dönüştü.

SIPRI'nin Kitle İmha Silahları Programı'nda Kıdemli Araştırmacı Yardımcısı ve FAS'taki Nükleer Bilgi Projesi'nin Ortak Direktörü Matt Korda değerlendirmesinde “Nükleerle ilgili askeri altyapıya yönelik saldırıların ve üçüncü taraf dezenformasyonunun birleşimi, geleneksel bir çatışmayı nükleer bir krize dönüştürme riski taşıyordu” dedi. Korda, 'Bu, nükleer silahlara olan bağımlılıklarını artırmak isteyen devletler için sert bir uyarı görevi görmelidir” diyor.

Kuzey Kore malzeme üretimini hızlandırdı

Kuzey Kore, askeri nükleer programını ulusal güvenlik stratejisinin merkezi bir unsuru olarak önceliklendirmeye devam ediyor. SIPRI, ülkenin şu anda yaklaşık 50 savaş başlığı bir araya getirdiğini, 40'a kadar daha savaş başlığı üretebilecek kadar parçalanabilir malzemeye sahip olduğunu ve daha fazla parçalanabilir malzeme üretimini hızlandırdığını tahmin ediyor.

Güney Kore uyarmıştı

Güney Koreli yetkililer, Temmuz 2024'te Kuzey Kore'nin 'taktik nükleer silah' geliştirmenin 'son aşamalarında' olduğunu uyardı. Kasım 2024'te Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkenin nükleer programının 'sınırsız' bir şekilde genişletilmesi çağrısında bulundu.

İsrail nükleer silahlarını açık şekilde kabul etmiyor ama…

Nükleer silahlara sahip olduğunu kamuoyuna açık bir şekilde kabul etmeyen İsrail'in ayrıca nükleer cephaneliğini modernize ettiği düşünülüyor. 2024'te nükleer kabiliyetli balistik füzelerden oluşan Jericho ailesiyle ilişkili olabilecek bir füze tahrik sistemi testi gerçekleştirdi. İsrail ayrıca Dimona'daki plütonyum üretim reaktör sahasını da yükseltiyor gibi görünüyor.

Yeni silahlanma yarışı ortasında silah denetimi krizde

SIPRI Direktörü Dan Smith, SIPRI Yıllığı 2025'in girişinde nükleer silahların kontrolünün karşı karşıya olduğu zorluklar ve yeni bir nükleer silahlanma yarışının olasılıkları konusunda uyarıda bulunuyor.

Smith, 'Rusya ve ABD arasındaki ikili nükleer silah kontrolünün birkaç yıl önce krize girdiğini ve şimdi neredeyse bittiğini' gözlemliyor. Rus ve ABD'nin stratejik nükleer güçlerini sınırlayan son kalan nükleer silah kontrol anlaşması olan New START 2026'nın başına kadar yürürlükte kalırken, onu yenilemek veya değiştirmek için müzakerelere dair hiçbir işaret yok veya taraflardan herhangi biri bunu yapmak istiyor. ABD Başkanı Donald J. Trump ilk döneminde ısrar etti ve şimdi herhangi bir gelecekteki anlaşmanın Çin'in nükleer cephaneliğine sınırlamalar da içermesi gerektiğini tekrarladı; bu zaten zor olan müzakerelere yeni bir karmaşıklık katmanı ekleyecek bir şey” dedi.

“Yeni bir silahlanma yarışı hız kazandı"

Smith ayrıca yeni bir nükleer silahlanma yarışının riskleri hakkında sert bir uyarıda bulunuyor. Smith , 'İşaretler, sonuncusundan çok daha fazla risk ve belirsizlik taşıyan yeni bir silahlanma yarışının hız kazandığını gösteriyor.' Yapay zeka (AI), siber yetenekler, uzay varlıkları, füze savunması ve kuantum alanlarında olduğu gibi bir dizi teknolojinin hızla geliştirilmesi ve uygulanması, nükleer yetenekleri, caydırıcılığı ve savunmayı kökten yeniden tanımlıyor ve böylece potansiyel istikrarsızlık kaynakları yaratıyor. Füze savunmasındaki ilerlemeler ve kuantum teknolojisinin okyanuslara yayılması, nihayetinde devletlerin nükleer cephaneliklerinin temel unsurlarının kırılganlığı üzerinde bir etkiye sahip olabilir” dedi.

Ayrıca yapay zeka ve diğer teknolojiler krizlerde karar alma sürecini hızlandırdığından, yanlış iletişim, yanlış anlama veya teknik kaza sonucu nükleer çatışma çıkma riski daha da artıyor.

Smith, tüm bu yeni teknolojiler ve oyundaki değişkenlerle, “Silahlanma yarışında kimin önde olduğu fikrinin, geçen seferkinden daha da belirsiz ve elle tutulamaz olacağını' savunuyor. Bu bağlamda, silahlanma kontrolünün eski büyük ölçüde sayısal formülleri artık yeterli olmayacak” uyarısında bulundu.

Daha fazla devlet nükleer silah geliştirmeyi düşünüyor

Doğu Asya, Avrupa ve Ortadoğu'da nükleer statü ve strateji konusunda yeniden canlanan ulusal tartışmalar, daha fazla devletin kendi nükleer silahlarını geliştirme potansiyeli olduğunu gösteriyor.

Ayrıca, nükleer paylaşım düzenlemelerine yeniden dikkat çekildi. 2024'te hem Belarus hem de Rusya, Rusya'nın Belarus topraklarında nükleer silahlar konuşlandırdığı iddialarını tekrarladı, birkaç Avrupa NATO üyesi ise topraklarında ABD nükleer silahlarına ev sahipliği yapmaya istekli olduklarını belirtti ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın nükleer caydırıcılığının bir 'Avrupa boyutu' olması gerektiği yönündeki açıklamalarını tekrarladı.

Kitle İmha Silahları Programı'nda Kıdemli Araştırmacı Yardımcısı ve FAS'taki Nükleer Bilgi Projesi'nin Ortak Direktörü Matt Korda, “Nükleer silahların güvenliği garanti etmediğini hatırlamak kritik önem taşıyor” dedi. Korda, 'Hindistan ve Pakistan'daki son düşmanlıkların alevlenmesinin açıkça gösterdiği gibi, nükleer silahlar çatışmayı engellemez. Ayrıca, özellikle dezenformasyon yaygın olduğunda, muazzam tırmanma ve felaketle sonuçlanan yanlış hesaplama riskleriyle birlikte gelirler ve bir ülkenin nüfusunu daha az güvenli hale getirebilirler, daha fazla değil” dedi.

Küresel güvenlik ve istikrar giderek artan bir tehlike altında

SIPRI küresel güvenliğin geçen yıl boyunca devam eden kötüleşmesini analiz ediyor. Ukrayna, Gazze ve diğer yerlerdeki savaşlar devam etti ve korkunç insani maliyetlerinin yanı sıra jeopolitik bölünmeleri daha da kötüleştirdi. Dahası, Donald Trump'ın seçilmesi, Avrupa'da ve daha da uzakta, ABD dış politikasının gelecekteki yönü ve ABD'nin bir müttefik, bağışçı veya ekonomik ortak olarak güvenilirliği konusunda ek belirsizlik yarattı.