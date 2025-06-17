  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Çin'in İsrail'e karşı İran'a askeri destek sağladığı iddia edildi!
Takip Et

Çin'in İsrail'e karşı İran'a askeri destek sağladığı iddia edildi!

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı 'Yükselen Aslan' operasyonuna İran, hipersonik ve balistik füzelerle karşılık verdi. İsrail ise doğudaki füze rampalarını hedef almayı planlıyor. Öte yandan, Çin'in İran'a askeri destek sağladığı iddiaları gündemde.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin'in İsrail'e karşı İran'a askeri destek sağladığı iddia edildi!
Takip Et

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" operasyonunun ilk etkisini üzerinden atan İran, hipersonik ve balistik füzelerle karşılık verdi. Bu gelişme, İsrail’de yeni bir endişe dalgası oluşturdu.

Ülke genelinde daha büyük bir yıkım riski

İsrail askeri kaynaklarına göre, İran'ın gelişmiş füze kapasitesi karşısında en büyük tehdit, doğudaki hipersonik füze rampaları... İsrail'in bu rampaları ortadan kaldırmayı hedeflediği, aksi halde ülke genelinde daha büyük bir yıkım riskiyle karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.

Çin ve Rusya'nın tutumu

Operasyonun uluslararası yansımaları da merak konusu. Özellikle "İsrail daha da ileri giderse, Çin ve Rusya İran'ın yanında saf tutar mı?" sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Putin diplomasi çağrısı yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çatışmanın daha fazla uzamaması gerektiğini belirterek İran'a diplomasi çağrısı yaptı. Bu açıklama, beklenen güçlü destekten uzak kaldı ve Moskova'nın temkinli yaklaşımını gözler önüne serdi.

Çin sessiz ama kritik bir adım attı

Çin sessiz ama kritik bir adım attı. Çin'e ait iki kargo uçağının İran'a iniş yaptığı, bu uçaklarla füze sistemlerine ait parçalar ve savaş uçağı ekipmanlarının ulaştırıldığı öne sürüldü. Kaynaklara göre Çin, İran'a gelişmiş füze teknolojisi desteği sağlıyor. Bu gelişme, bölgede yalnızca iki ülke arasındaki çatışma değil, büyük güçlerin gölge savaşı ihtimalini de gündeme taşıyor.

Almanya stratejik gaz rezervi oluşturmayı planlamıyorAlmanya stratejik gaz rezervi oluşturmayı planlamıyorKüresel Ekonomi

 

İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Hamaney'e: Sonun Saddam gibi olurİsrail Savunma Bakanı Katz'dan Hamaney'e: Sonun Saddam gibi olurDünya

 

Dünya
Trump ile Netanyahu telefonda görüştü
Trump ile Netanyahu telefonda görüştü
ABD İç Güvenlik Bakanı hastaneye kaldırıldı
ABD İç Güvenlik Bakanı hastaneye kaldırıldı
İsrail'den İran'a yeni saldırı: Tahran semalarında ilk kez savaş uçakları görüldü
SON DAKİKA... İSRAİL'DEN İRAN'A YENİ SALDIRI
Trump güvenlik ekibini topladı
Trump güvenlik ekibini topladı
Trump: Nerede saklandığını biliyoruz, Hamaney'i şimdilik öldürmeyeceğiz!
Nerede saklandığını biliyoruz, Hamaney'i şimdilik öldürmeyeceğiz!
İngiltere'de dev perakendeci 68 mağazasını kapatıyor
İngiltere'de dev perakendeci 68 mağazasını kapatıyor