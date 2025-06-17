Çin'in İsrail'e karşı İran'a askeri destek sağladığı iddia edildi!

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" operasyonunun ilk etkisini üzerinden atan İran, hipersonik ve balistik füzelerle karşılık verdi. Bu gelişme, İsrail’de yeni bir endişe dalgası oluşturdu.

Ülke genelinde daha büyük bir yıkım riski

İsrail askeri kaynaklarına göre, İran'ın gelişmiş füze kapasitesi karşısında en büyük tehdit, doğudaki hipersonik füze rampaları... İsrail'in bu rampaları ortadan kaldırmayı hedeflediği, aksi halde ülke genelinde daha büyük bir yıkım riskiyle karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.

Çin ve Rusya'nın tutumu

Operasyonun uluslararası yansımaları da merak konusu. Özellikle "İsrail daha da ileri giderse, Çin ve Rusya İran'ın yanında saf tutar mı?" sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Putin diplomasi çağrısı yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çatışmanın daha fazla uzamaması gerektiğini belirterek İran'a diplomasi çağrısı yaptı. Bu açıklama, beklenen güçlü destekten uzak kaldı ve Moskova'nın temkinli yaklaşımını gözler önüne serdi.

Çin sessiz ama kritik bir adım attı

Çin sessiz ama kritik bir adım attı. Çin'e ait iki kargo uçağının İran'a iniş yaptığı, bu uçaklarla füze sistemlerine ait parçalar ve savaş uçağı ekipmanlarının ulaştırıldığı öne sürüldü. Kaynaklara göre Çin, İran'a gelişmiş füze teknolojisi desteği sağlıyor. Bu gelişme, bölgede yalnızca iki ülke arasındaki çatışma değil, büyük güçlerin gölge savaşı ihtimalini de gündeme taşıyor.