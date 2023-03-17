Kuzey Kore: Füzeyi düşmanlara korku salmak için fırlattık

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), dün sabah Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio görüşmesinden saatler önce yapılan "Hwasong-17" füzesinin deneme atışına Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un nezaret ettiğini bildirdi.

Devlet medyası tarafından servis edilen fotoğraf ve videolarda Kim'in, havaalanı pistine konuşlanan araçtan fırlatılan füzeyi uzaktan izlediği görülüyor.

Kim'in, ABD ile Güney Kore arasındaki ortak askeri tatbikatları Kuzey'e gösterilen "açık düşmanlık" olarak nitelendirdiği, füze denemesinin "düşmanlara korku salmak" amacıyla yapıldığına işaret ettiği belirtildi.

KCNA, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin 6 bin 45 kilometre yüksekliğe ulaştığını ve ülkenin doğu kıyısı açıklarındaki sulara düşmeden önce bin kilometre yol aldığını bildirdi.

Art arda füze denemeleri yaptı

Kuzey Kore, Güney Kore ile ABD'nin düzenlediği "Özgürlük Kalkanı" tatbikatı devam ederken 15 Mart'ta karadan karaya iki füze fırlattığını duyurdu.

KCNA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Güney Hwanghae bölgesinden fırlatılan iki orta menzilli füze, Kuzey Hamghyong bölgesinde bulunan hedefi tam isabetle vurdu.

Güney Kore, dün ise Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne uzun menzilli balistik füze fırlattığını bildirdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, uzun menzilli balistik füzenin, başkent Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden yerel saatle 07.10'da fırlatıldığını açıkladı.

Kuzey Kore'nin denemesinin, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol'un, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile görüşmek üzere Tokyo'ya gitmesinden saatler önce yapılması dikkati çekti.