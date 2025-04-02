Kuzey Kore'den ABD ve Japonya'nın ortak füze üretme kararına kınama

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Washington ve Tokyo yönetimlerinin AIM-120 tipi orta menzilli füzenin ortak üretimine ilişkin imzaladığı anlaşmaya tepki gösterildi.

"ABD'nin bölge ülkeleriyle savunma alanında yaptığı yeni işbirlikleri gittikçe saldırgan hale geldi"

Bu adımın, "Asya-Pasifik'teki istikrarsızlığı artıracağı" için kınandığı belirtilen açıklamada, ABD'nin bölge ülkeleriyle savunma alanında yaptığı yeni işbirliklerinin "gittikçe saldırgan" hale geldiği savunuldu.

Açıklamada, Pyongyang'ın, "ABD ve müttefiklerinin yarattığı istikrarsız güvenlik ortamına" aktif şekilde karşılık vereceği uyarısında bulunuldu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ilk Asya seyahati kapsamında bulunduğu Japonya'da mevkidaşı Nakatani Gen ile bir araya gelmişti.

Bakanlar, AIM-120 tipi orta menzilli hava füzelerinin ortak üretimine erken başlanması ile SM-6 uçaksavar füzeleri üretiminin hızlandırılması konusunda anlaşmıştı.