Mehmet Şimşek’in de katıldığı G20’de zenginlere vergi konusu çözülecek mi?

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde toplandı.

Toplantının ana gündem maddelerinden biri de dünyadaki zenginlere getirilecek vergiler olurken, milyarderlerden alınması planlanan 250 milyar dolarlık (230 milyar euro) verginin görüşülmesi bekleniyor.

Dünyanın 20 büyük ekonomisinin yöneticileri “aşırı servet vergisini” onaylarsa ABD engellese dahi eşitsizlikle mücadelede önemli bir adım olacak.

Yeni vergi, geçen yıl Avrupa Birliği Vergi Gözlemevi (EU Tax Observatory) tarafından mevcut vergilendirme sistemindeki boşlukları gidermenin bir yolu olarak önerilmişti. Brezilya G20 başkanlığı da geçen ay araştırmacılara daha ayrıntılı planlar sunmalarını talep etmişti.

Bakan Şimşek de orada olcak

İki gün sürecek toplantılara Türkiye'den de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan katılıyor.

Euronews haberine göre, AB Vergi Gözlemevi Direktörü Gabriel Zucman, yaptığı açıklamada, "Artan oranlı bir vergi sistemi gerçekten de demokratik toplumlarımızın temel direği. Süper zenginler, diğer sosyoekonomik gruplara kıyasla oransal olarak daha az vergi ödüyor” dedi.

Çalışmada, bir işçinin kazancının yaklaşık yüzde 50'sinin vergiye gittiği görülürken, milyarderlerin gelirlerinin yüzde 20'sinden az vergi ödedikleri Hollanda örneği de incelendi.

Zucman, yüzde 2'lik bir servet vergisinin uluslararası koordinasyonla kararlaştırılmasının, zenginlerin de kaçmak için farklı ülkelere gitmesini engelleyeceğini savundu.

Her ülke kendi karar verecek

Her ülke plana katılıp katılmayacağına kendisi karar verecek olurken, dünyada yaklaşık 3 bin vergi mükellefinden toplanacak 200-250 milyar doların da çok büyük bir meblağ olmadığı da ABD'nin geçen yıl 4,4 trilyon dolar vergi topladığı düşünülünce anlaşılıyor.

AB vergi politikası danışmanı Chiara Putaturo, dünyanın en zengin yüzde 1'lik kesiminin son on yılda 42 trilyon dolar yeni servet edindiğini gösteren rakamlar üzerinden "Eşitsizliğin arttığını gördük. Bu, adaletsiz vergi sistemiyle bağlantılı." dedi.

Plan, Fransa, Almanya ve İspanya gibi büyük ülkelerin bakanları tarafından desteklense de ABD Hazine Bakanı Janet Yellen fikre sıcak bakmadığını belli etmişti.