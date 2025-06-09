Dünyanın gözü Madleen gemisinde! İsrail güçleri kuşattı

Özgürlük Filosu Koalisyonu Gazze'ye yardım götüren Madleen Gemisi'nde alarm verildiğini bildirdi. Daha sonra gemideki aktivistler alarmın yanlışlıkla verildiğini duyurdu.

Madleen Gemisi kuşatıldı

BM Özel Raportörü yaptığı açıklamada Madleen Gemisi'nin etrafının 5 İsrail botuyla çevrildiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, "İngiltere saati ile 23:18; filonun çevrimiçi üyesiyim. İsrail sürat tekneleri tarafından yeni ulaşıldı - filonun etrafında dönen 5 gemi. Kaptan, ekibe sakin kalmaları ve pasaportları ve can yelekleri ile oturmaları talimatını veriyor. Yazarken İsrail askerleriyle konuştuklarını duyuyorum... insani yardım taşıdıklarını ve huzur içinde gittiklerini söylüyorlar. Şimdilik sadece çevrelenmiş durumdalar. Ben yanlarındayım ve her şeyi kaydediyorum" paylaşımını yaptı.

Albanese, daha sonra yaptığı paylaşımda "Az önce Filo ile ve Catania'daki Haberleşme Odası ile tekrar görüştüm. Şimdi her şey sakin ve güvenli görünüyor. Sürat tekneleri izliyor; ancak filo yelken açmaya devam ediyor. Uzun bir gece olacak. Ve dedikleri gibi, biz de diyoruz ki, "birlikteyiz" dedi.

Madleen gemisindeki aktivistler yanlış alarm verdiklerini duyurdu

İsrail'in insani felakete yol açtığı ve sıkı abluka uyguladığı Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun gemiye baskın düzenlediğini düşünerek yanlış alarm verdiklerini duyurdu.

Kısa bir süre önce gemide alarm veren aktivistler, sosyal medya hesaplarından yaşananlara ilişkin paylaşımlar yaptı.

Brezilyalı aktivisit Thiago Avila, "Aynı anda birçok ışık tarafından kuşatıldık ve teknemizin etrafında dönüyorlardı" ifadesini kullandı.

Yaklaşan teknelerin, daha sonra kendi rotalarında devam ettiğini bildiren Avila, etraflarını saran teknelerin ayrıldığını ve kim olduklarını bilmediklerini aktardı.

Avila, bu olay üzerine yanlış alarm verdiklerini belirtti. Gemideki Türk aktivist Şuayb Ordu da etraflarında çok fazla gemi ışığının belirmesi ve mavi ışıklı bir teknenin kendilerine yaklaşması nedeniyle paniğe kapılarak, İsrail ordusunun müdahale ettiği düşüncesiyle yanlış alarm verdiklerini kaydetti.

Ordu, Madleen gemisine yaklaşan teknenin, İsrail ordusuna ait olabileceğini ve taciz etmek amacıyla bunu yapmış olabileceğini vurguladı.

Yelkenlide bulunan aktivistler, İsrail ordusunun Madleen'e baskın düzenlediğini belirterek alarm vermişti.

İsrail'in Dışişleri Bakanlığı: Askeri müdahalede bulunulacak

İsrail'in Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada "Gazze açıklarındaki deniz sahası yasal bir deniz ablukası altındadır ve ruhsatsız gemilere kapalıdır. Geminin güvenlik tehlikesi oluşturması durumunda askeri müdahalede bulunulacaktır" uyarısında bulundu.

"Acil uluslararası koruma talep ediyoruz"

Aktivist Thiago Avila, "İsrail işgal kuvvetleri ordusu Özgürlük gemisi Madleen'i kuşattı. Yolcular için acil uluslararası koruma talep ediyoruz" dedi.

Madleen gemisi İsrail sularına girdi

Gazze'ye yönelik kuşatmayı kırmak ve insani bir deniz koridoru oluşturmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait Madleen gemisi İsrail sularına girdi.

İsrailli yetkili: Düşman bir filo dalgası yaratacak

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan üst düzey İsrailli yetkili, İsveçli aktivist Greta Thunberg'in de aralarında bulunduğu 12 kişilik insani yardım gemisinin ablukayı delmek için harekete geçecek "filo dalgasına" sebep olacağını aktardı.

Madleen yelkenlisinin Gazze'ye insani yardım götürme çabasının provokasyon olduğunu iddia eden İsrailli yetkili, "(Madleen yelkenlisi), İsrail'e düşman bir filo dalgası yaratacak. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz.” dedi.

"Rota değişmezse komandolar gemiyi basacak"

Yetkili, Madleen yelkenlisinin rotasını değiştirmemesi halinde İsrailli deniz komandolarının gemiyi basacağını ve Usdud (Aşdod) Limanı'na zorla götürüleceğini söyledi.

"Kimden gelirse gelsin Gazze'ye İsrail tarafından denetlenmemiş bir yardımın girişini engellemek için her yönden kuşatıyoruz." diyen İsrailli yetkili, Madleen yelkenlisinin girişine izin verdikleri takdirde kitleler onu takip edeceğini vurguladı.

İsrail'den Özgürlük Filosu'na tehdit

Gemideki aktivistler ve İsrail basını, İsrail ordusunun (IDF) gemiye müdahale etme hazırlığında olduğunu duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Katz geminin durdurulması için “ne gerekiyorsa yapılmasına” dair IDF’ye talimat verdiğini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Özgürlük Filosu Koalisyonuna (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait Madleen gemisinin Gazze kıyılarına varmasını engellemek için İsrail ordusuna "ne gerekiyorsa yapması" yönünde talimat verdiğini duyurdu.

"Madleen" yelkenlisi Gazze için yola çıkmıştı

Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik "Madleen" yelkenlisi, 1 Haziran'da Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

12 aktivist gemide bulunuyor

Gemide, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi yolculuk ediyor.

"Conscience" adlı gemi hava araçlarının saldırısına uğramıştı

Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarını sona erdirmek için dünyanın çeşitli yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan FFF'nin "Conscience" adlı gemisi ise Malta açıklarında 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.