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Microsoft'un iddiası gerçek mi oluyor? Trump'ın e-postaları hacklendi

ABD'de başkan adayı Donald Trump'ın e-postaları haclendi. Trump'ın ekibi saldırıyla ilgili Tahran yönetimini suçladı. Microsoft geçtiğimiz günlerde yayımladığı raporda, İran'ın ABD seçimlerine müdahale için siber saldırı hazırlığında olduğunu iddia etmişti.

Haber Merkezi
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Microsoft'un iddiası gerçek mi oluyor? Trump'ın e-postaları hacklendi
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ABD'nin eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın kampanya e-postalarının saldırıya (hacklendiği) uğradığı iddia edildi. Trump'ın seçim kampanya ekibinden yapılan açıklamada, e-posta adreslerinin saldırıya uğradığı ve hassas içerikleri olan kampanya içi belgelere ilişkin saldırıdan İran'ın sorumlu tutulduğu öne sürüldü.

Kampanya sözcüsü Steven Cheung, saldırının "ABD'ye düşman yabancı kaynaklar" tarafından gerçekleştirildiğini savunarak, "Belgeler yasa dışı yollarla elde edildi. Kaos amaçlanıyor" ifadelerini kullandı. Cheung, Politico dergisinin yer verdiği raporda "İranlı saldırganlar ABD'li üst düzey bir yetkilinin hesabına girdi" ifadesinin bulunduğuna işaret etti.

Microsoft'un iddiası

Microsoft tarafından yayınlanan rapora ilişkin açıklama yapan İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Misyonu ise ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği veya siber saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı. Bu arada Trump'ın kampanyasından gelen iddiaya yönelik bir kanıt sunulmadı.

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