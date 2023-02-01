Mısır'da hastanede yangın: 3 ölü, 32 yaralı

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başkent Kahire'nin El-Matariyye semtinde bir sivil toplum kuruluşuna ait hastanenin radyoloji bölümünde yangın çıktığı belirtildi. Yangında ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, yaralanmaların yanık, kırık ve dumandan etkilenme olarak gerçekleştiği ve tüm yaralıların çevredeki hastanelerde gerekli tıbbi hizmetleri aldıkları dile getirildi.

Bakanlığın açıklamasında yangının sebebine ilişkin bilgi verilmezken, yerel basında çıkan haberlerde yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.