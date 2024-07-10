Modi’nin Moskova ziyareti, Batı’da dikkatle izleniyor

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, üçüncü dönem için bu görevi üstlenmesinin ardından ilk dış ziyaretini Moskova’ya gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Modi’nin ziyareti, Hindistan’ın Batılı müttefikleri tarafından da yakından izleniyor. Modi’nin, BRICS ülkelerinin geçen hafta gerçekleştirilen devlet başkanları zirvesine katılmaması dikkat çekmişti.

Hindistan Başbakanı’nın 2019'dan bu yana Kremlin'e yaptığı iki günlük ziyaret, Washington'daki NATO zirvesiyle aynı zamana denk gelmesi bakımından da dikkat çekiyor. İki liderin görüşmesinde, ekonomik ve siyasi ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik vurgular öne çıktı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolünün sevkiyatına yönelik Hindistan ile uzun vadeli anlaşma üzerinde çalıştıklarını söyledi.