Myanmar’da 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde depremler: İnşaat halindeki gökdelen böyle çöktü (Video)
Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem Çin'in güneybatısında da hissedildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine göre başkent Nepido'nun kuzeyindeki Sagaing'in yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerde şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmedi.
Gökdelen çöktü
Depremin hissedildiği Tayland'ın başkenti Bangkok'ta inşaat halindeki bir gökdelen çöktü.
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