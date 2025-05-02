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BM: Küresel yardım fonu kesintileri mülteciler için riskler oluşturdu

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Uluslararası Koruma Direktörü Elizabeth Tan, küresel yardım fonu kesintilerinin mülteciler için şiddet, tehlike ve ölüm risklerini artırdığını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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BM: Küresel yardım fonu kesintileri mülteciler için riskler oluşturdu
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Tan, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Küresel yardım fonu kesintilerinin mülteciler için şiddet, tehlike ve ölüm risklerini artırdığına dikkati çeken Tan, bu durumun dünyanın en çok yardıma ihtiyaç duyan ve savunmasız kişileri olan mülteciler için kritik desteği ortadan kaldırdığını belirtti.

"Azalan yardım fonları, en fazla mültecileri etkiliyor"

Tan, "Mültecilerin 3'te 2'si, çoğu kaynak açısından fakir olan kendi ülkelerinin komşusu olan ülkelerde güvenlik buluyor. Azalan yardım fonları, en fazla bu mültecileri ve ev sahibi toplulukları etkiliyor." dedi.

Kronik yetersiz yardım finansmanının daha önce de bir sorun olduğunu kaydeden Tan, Sudan, Güney Sudan, Myanmar ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden gelen mültecilere yönelik yardımlarda, mevcut kesintilerden önce dahi zorluklar yaşandığını hatırlattı.

Tan, "Şiddet, istismar, sömürü, insan ticareti veya ailelerinden ayrılma riski altında olan 17,4 milyondan fazla mülteci çocuk var. Çocuklar ayrıca istismar, çocuk evliliği ve silahlı gruplar tarafından işe alınma riskiyle karşı karşıya kalıyor." diye konuştu.

Küresel yardım fonu kesintilerinin BMMYK'nin yerel ağlarını etkileyeceğini belirten Tan, özellikle acil durumlarda koruma çalışmaları yürütme kapasitelerinin de etkileneceğine işaret etti.

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