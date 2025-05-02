İrlanda Başbakan Yardımcısı Harris: Gazze'de mevcut acının devam etmesi vicdansızlıktır

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Harris, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yardım girişlerini durdurmasının üstünden geçen iki ayı değerlendirdi.

İsrail ablukası nedeniyle Gazze'ye 8 haftadan uzun süredir insani yardım ve ticari malların giremediğini kaydeden Harris, "Çocuklar açlık çekiyor. Hastanelerde en basit ağrı kesiciler bile tükeniyor. Dünya Gıda Programı, gıda stokunun tükendiğini açıkladı. Acil ihtiyaç duyulan hayat kurtaran yardımlar var ancak tırlar Gazze'ye giremiyor." değerlendirmesini yaptı.

"Gazze'de mevcut acının devam etmesi vicdansızlıktır"

Harris, İsrail'in Gazze saldırılarının başından bu yana en uzun süreli yardım girişi kısıtlamasının yaşandığını belirterek, "Mevcut acının devam etmesi vicdansızlıktır. Bu durum kabul edilemez. Bu koşullar altındayken İsrail'in hayat kurtaran yardımları engellemesi, uluslararası yükümlülüklerinin ihlalidir. İsrail'i derhal ablukayı kaldırmaya ve insani yardımların girişini engelsiz olarak izin vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki saldırıların devamının da endişe verici olduğunu vurgulayan Harris, tüm tarafları ateşkes görüşmelerine geri dönmeye ve kalan esirleri salıvermeye çağırdı.

Harris, uluslararası toplumun daha büyük felaketleri önlemek için derhal harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.