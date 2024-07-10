  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. NATO Müttefikleri, Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar fon sağlayacak
Takip Et

NATO Müttefikleri, Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar fon sağlayacak

NATO Sonuç Bildirgesi'nde, müttefiklerin Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar fon sağlayacağı bildirildi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
NATO Müttefikleri, Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar fon sağlayacak
Takip Et

NATO Sonuç Bildirgesi'nde müttefiklerin Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar fon sağlayacağı belirtilirken, diğer yandan 2025'te Hollanda'da gerçekleşecek zirvenin ardından bir sonraki zirvenin Türkiye'de yapılacağı duyuruldu.

AYRINTILAR GELİYOR...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştüGündem

 

Pentagon bildirdi: Ukrayna bu yaz F-16'ları uçuracakPentagon bildirdi: Ukrayna bu yaz F-16'ları uçuracakDünya

 