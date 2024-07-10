NATO Müttefikleri, Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar fon sağlayacak

NATO Sonuç Bildirgesi'nde müttefiklerin Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar fon sağlayacağı belirtilirken, diğer yandan 2025'te Hollanda'da gerçekleşecek zirvenin ardından bir sonraki zirvenin Türkiye'de yapılacağı duyuruldu.
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