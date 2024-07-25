Netanyahu'nun 'ayakta alkışlanan' konuşmasını 100'e yakın Demokrat boykot etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşma esnasında Temsilciler Meclisi ve Senato'daki Demokrat üyelerin neredeyse yarısı tarafından boykot edildi.

Basın açıklamaları, medya raporları ve videoları inceleyen AA muhabirleri, "tarihi" olarak nitelendirilecek sayıda Temsilciler Meclisi ve Senato üyesinin Netanyahu'nun konuşma yaptığı oturuma katılmadığı sonucuna ulaştı.

Netanyahu'nun 2015'teki konuşması, 58 Demokrat tarafından boykot edilirken bu sayı dünkü konuşmasında neredeyse ikiye katlanarak 96'ya ulaştı.

Filistin asıllı temsilciden Netanyahu'nun konuşmasına yerinde tepki

ABD Kongresinin Filistin asıllı tek temsilcisi Rashida Tlaib ise oturuma kefiyesiyle katılmayı tercih etti, Netanyahu konuşurken elinde "savaş suçlusu" ile "soykırım suçlusu" yazılı döviz tutarak tepkisini açıkça gösterdi.

Tlaib, Netanyahu'nun, konuşmasının ardından ayakta alkışlanmasını ise "iğrenç" bulduğunu söyledi.

Önceki dönemde Temsilciler Meclisi Başkanlığı yapan Demokrat Vekil Nancy Pelosi de X hesabından Netanyahu'ya yüklendi.

Pelosi, yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun Kongredeki sunumu, ABD Kongresine hitap etme ayrıcalığıyla onurlandırılan yabancı bir liderin yaptığı açık ara en kötü konuşmaydı." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin de 7 Ekim'den sonra İsrail'i ziyaret ettiğini ve esir ailelerinin en önemli beklentilerinin bir an önce ateşkes olduğunu vurgulayan Pelosi, "Umarım Başbakan (Netanyahu), zamanını bu amacı gerçekleştirmek için harcar." ifadelerini kullandı.

"Bu ikiyüzlülük yok olmuyor"

Bazı Demokratlar, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in Netanyahu'yu davet fikrini, Gazze'de öldürülen insan sayısının giderek arttığı şu dönemde "ikiyüzlülük" olarak niteledi.

Netanyahu'yu boykot eden Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Summer Lee, "Gazze'nin büyük kısmı, İsrail ordusu tarafından ABD'nin sağladığı silahlarla yok edildi. Çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 39 binden fazla Filistinli öldürüldü ve her gün öldürülmeye devam ediyor. Evler, altyapılar yok edildi. Biz ise ne yapıyoruz? Tüm bunların sorumlusu Netanyahu'yu, Kongre'de kollarımızı açıp karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu'nun konuşmasından önce açıklama yapan Lee, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaş suçu işleyince onu kınıyoruz. Sıra Netanyahu'ya gelince bahaneler, bombalar havada uçuşuyor. Bu ikiyüzlülük maalesef yok olmuyor." ifadelerini kullandı.

İsrail-Filistin meselesine ilişkin Demokratların farklı tutumları, Netanyahu'nun Kongre'deki konuşmasıyla daha da belirgin hale geldi.

Konuşmaya katılan ve ABD'nin İsrail'e desteğini savunan New Yorklu Demokrat Kongre Üyesi Ritchie Torres, dünyanın en büyük dostluğundan gurur duyduğunu ifade ederek, İsrail halkını öven etiket kullandı.

Netanyahu'yu binlerce kişi de protesto etti

Bu arada, Netanyahu'nun konuşması Kongre içinde de boykot edildi. Washington'da da binlerce kişi, sokakları doldurarak Netanyahu'ya karşı gösteri düzenledi.

Göstericilerden Mckenzie Manns, yaptığı açıklamada, soykırım suçu işleyen Netanyahu'nun Kongre'de konuşmasının "vahşice" olduğunu söyledi.

Kongrenin Netanyahu'yu karşılamasını "delilik" şeklinde niteleyen Manns, "Tüm bir halkı öldürüp sonra da iyi bir çocuk gibi gelip burada konuşma yapamazsın. O yüzden buradayız." dedi.

Bu arada, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı ile görüşmesi beklenen Netanyahu'nun, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump tarafından da 25 Temmuz'da Florida'da ağırlanması bekleniyor.

Netanyahu'nun konuşma yaptığı oturuma katılmayanlar isimler ise şöyle:

"Senatodan Laphonza Butler, Ben Cardin, Tom Carper, Tammy Duckworth, Dick Durbin, Martin Heinrich, Mazie Hirono, Tim Kaine, Angus King, Ben Ray Lujan, Ed Markey, Bob Menendez (hakkındaki davadan sonra istifa kararı açıkladı), Jeff Merkley, Patty Murray, Jack Reed, Bernie Sanders, Brian Schatz, Jeanne Shaheen, Chris Van Hollen, Elizabeth Warren, Peter Welch, Sheldon Whitehouse ve Ron Wyden.

Temsilciler Meclisinden Becca Ballint, Nanette Barragan, Ami Bera, Don Beyer, Lisa Blunt Rochester, Suzanne Bonamici, Jamaal Bowman, Cori Bush, Andre Carso, Greg Casar, Joaquin Castro, Judy Chu, Emmanuel Cleaver (Kovid-19 teşhisi), Jim Clyburn, Steve Cohen, Bonnie Watson Coleman, Madeleine Dean, Diana DeGette, Suzan DelBene, Mark DeSaulnier, Rosa DeLauro, Debbie Dingell, Lloyd Doggett, Veronica Escobar, Anna Eshoo, Teresa Leger Fernandez, Valerie Foushe, Maxwell Frost, Ruben Gallego, John Garamendi, Chuy Garcia, Robert Garcia, Al Green, Raul Grijalva, Chrissy Houlahan, Jared Huffman, Sara Jacobs, Pramila Jayapal, Hank Johnson, Ro Khanna, Rick Larsen, Barbara Lee, Summer Lee, Zoe Lofgren, Stephen Lynch, Thomas Massie (eski Cumhuriyetçi), Doris Matsui, Betty McCollum, Jim McGovern, Kweisi Mfume, Gwen Moore, Kevin Mullin, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Bill Pascrell (solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastanede), Nancy Pelosi, Mary Sattler Peltola, Chellie Pingree, Mark Pocan, Katie Porter, Ayanna Pressley, Delia Ramirez, Jan Schakowsky, Adam Smith, Melanie Stansbury, Mark Takano, Mike Thompson, Bennie Thompson, Jill Tokuda, Paul Tonko, Lori Trahan, Gabe Vasquez ve Nydia Velazquez."

Netanyahu'nun, yaklaşık bir saat süren konuşması boyunca her cümlesinin sonunda ABD Kongresi üyeleri tarafından ayakta uzun uzun alkışlanması dikkat çekmişti.

Netanyahu'nun konuşması

Netanyahu, ABD Kongresi liderlerinin daveti üzerine Kongre'deki ortak oturumda yaklaşık 1 saat süren konuşma yaptı.

7 Ekim 2023'deki Hamas'ın saldırıları ABD'deki 1941 Pearl Harbor ve 2001 İkiz Kule saldırılarına benzediğini savunan Netanyahu, ABD Başkan Joe Biden'a Gazze saldırılarında İsrail'e verdiği destek ve "gururlu bir siyonist” olduğunu söylemesinden dolayı teşekkür etti.

Netanyahu, Gazze'de, sivillerin öldürülmesiyle ilgili açıklamaların "yalan" olduğunu öne sürerek, "Duyduğunuz tüm yalanlara rağmen Gazze, şehir savaşları tarihinde savaşmayan sivillerin savaşanların kayıplarına göre en düşük olduğu yerdir." iddiasında bulundu.

Geçen hafta Refah'a gittiğini ve İsrail ordusu komutanlarıyla görüştüğünü söyleyen Netanyahu, burada “kaç sivil öldürüldüğü” sorusuna “bir bombanın şarapnel parçasının Hamas'ın silahlı bir personeline çarptığı ve bu nedenle istemeden iki düzine insanı öldürdüğü tek bir olay dışında hiç sivilin öldürülmediği" şeklinde cevabını aldığını öne sürdü.

Netanyahu, Kongre üyelerine İsrail’in Gazze'de sivilleri korumak için çok çaba sarf ettiğini anlatarak, sivil ölümlerden Hamas'ın sorumlu olduğunu iddia etti.

Gazze'ye "40 binden fazla insanı yardım kamyonunun geçişine izin verdiklerini" öne süren Netanyahu, "Gazze'de yeterince yiyecek alamayan Filistinliler varsa, bunun nedeni İsrail'in bunu engellemesi değil, Hamas'ın bunları çalmasıdır." şeklinde iddiada bulundu.

Netanyahu'nun, yaklaşık bir saat süren konuşması boyunca her cümlesinin sonunda ABD Kongresi üyeleri tarafından ayakta uzun uzun alkışlanması dikkat çekti.

Uluslararası Ceza Mahkemesini hedef aldı

Netanyahu, "Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) bizi prangaya vurmak istiyor, kendimizi savunmamızı engellemek istiyor." ifadelerini kullanarak, "Eğer İsrail'in elleri bağlanırsa, sıradaki (hedef) Amerika olur." iddiasında bulundu.

UCM'nin İsrail'in kasıtlı olarak Gazze halkını aç bırakmakla suçladığını öne süren Netanyahu, bunun "yalan" olduğunu savundu.

ABD'ye yeni güvenlik ittifakı teklifi

ABD ve İsrail'in birlikte dünyadaki "en sofistike" silahları geliştirdiğini kaydeden Netanyahu, bunun sadece iki ülkeyi ve Orta Doğu'daki ortak çıkarları korumadığını, aynı zamanda ABD askerlerinin sahaya inmesine gerek bırakmadığını dile getirdi.

İsrail her cephede savaşırken Amerika'nın desteğini esirgemediğini belirten Netanyahu, destek için teşekkürlerini iletti.

Netanyahu, ABD ve İsrail'in birlikte Orta Doğu'da İran tehdidiyle mücadele etmek için bir "güvenlik ittifakı" kurabileceğini kaydederek, "Bu güvenlik ittifakına İsrail'le barış içinde olan ya da olmak isteyen tüm ülkeler davet edilmelidir." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı, "Öngördüğüm yeni ittifak, Abraham Anlaşmaları'nın doğal uzantısı olarak görülebilir. Bu anlaşma sayesinde İsrail ve 4 Arap ülkesi arasında barış sağlandı. Bunu Demokratlar da Cumhuriyetçiler de destekledi. Bu yeni ittifak için bir isim de düşündüm. Yeni ittifakın adı 'Abraham İttifakı' diyelim." dedi.

Ateşkes müzakerelerine değinmedi

Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye "yeniden yerleşme" niyetinde olmadığını savunarak, "ağır bir güvenlik kontrolü muhafaza etmek zorundayız." açıklamasında bulundu.

ABD'li Kongre üyelerine hitaben, "Bize gerekli teçhizatı verin, işi daha çabuk bitirelim." diyen Netanyahu, Hamas'ın askeri gücü ve Gazze'deki kontrolünü bitirene kadar ve tüm esirleri "eve getirene" kadar savaşacaklarını söyledi.

Netanyahu, "Daha azıyla yetinmeyeceğiz." diyerek, "Zafer elde edene kadar savaşacağız." ifadesini kullandı.

Başbakan Netanyahu'nun konuşması sırasında ateşkes müzakerelerine değinmemesi dikkati çekti.

Bu arada, Kongreye davetli olarak katılan bir misafirin üzerinde "Şimdi anlaşmayı imzala" yazan bir tişört bulunduğu görüldü.

Filistin destekçilerini İran'la ilişkilendirip hakaret etti

ABD'deki Filistin destekçisi göstericileri ağır ifadelerle eleştiren Netanyahu, "İran'ın söz konusu göstericileri fonladığını" savunarak, "Resmi olarak İran için kullanışlı ahmaklara dönüşmüş durumdasınız." ifadesini kullandı.

ABD Kongresi'nin Filistin kökenli tek üyesi Rashida Tlaib'in, Netanyahu'nun konuşması boyunca elinde "Savaş suçlusu" yazan bir pankart tuttuğu görüldü.